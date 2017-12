Als Vorboten für das große Fest bereits zu haben - der Festdamenkalender

Vermischtes Hirschau

Am 6. Januar 1868 gegründet, feiert die Freiwillige Feuerwehr Hirschau 2018 ihr 150-jähriges Bestehen. Die Vorbereitungen für das große Fest - vom 20. bis 22. Juli - laufen seit geraumer Zeit auf Hochtouren. Ein Jubiläum ist ohne Festdamen schlichtweg undenkbar. Das gilt auch für Hirschau. Diese treten nicht erst beim Jubelfest in Erscheinung. Sie haben sich bereits jetzt mächtig ins Zeug gelegt. Foto-Shooting war für sie angesagt: Herausgekommen ist ein Festdamenkalender für 2018 mit zwölf attraktiven Aufnahmen - ob auf der Drehleiter, beim Löscheinsatz, am Monte Kaolino oder einfach beim Feiern - die Festdamen machen in jedem Fall eine gute Figur. Mit dem Erlös des Kalenderverkaufs wollen sie einen Teil der nicht ganz billigen Festkleider und der dazugehörigen Utensilien finanzieren. Der Kalender im DIN-A3-Format ist für zehn Euro erhältlich bei der Feuerwehr, beim Werkmarkt Eisen Schertl, bei Schreibwaren Roth (Post), bei der Tankstelle Pröls, bei Getränke Lutz, im Nähstüberl Lang, bei Erikas Woll-Knoll und Haushaltswaren Schreiber. Bild: u