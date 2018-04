Vermischtes Hirschau

25.04.2018

25.04.2018

1968 nahm die Kolpingsfamilie ihre erste dekanatsweite Altkleider- und Altpapiersammlung vor. Nun zeigte es sich, dass sie 50 Jahre nach der Premiere immer noch ein Renner ist. 35 Helfer machten sich um 8 Uhr an die Räumung der randvollen Sammelstelle im Obstverwertungsstadel oder schwärmten mit sechs Lastwagen und drei Traktorgespannen aus. Sie sammelten nicht nur die an den Straßenrändern bereitgestellten Altwaren im Gebiet der Stadt Hirschau ein, sondern auch in Freudenberg, Wutschdorf, Lintach, Pursruck, Schwand, Gebenbach, Kainsricht, Atzmannsricht, Großschönbrunn und Kleinschönbrunn, und brachten sie zur Verladestelle. Gut zwölf Tonnen Altpapier landeten in den beiden Großcontainern. Der Lkw wurde mit acht Tonnen Altkleidern vollgestopft. Abschließend zog Vorsitzender Siegfried Schorner im Pfarrheim eine positive Bilanz über die Aktion. Lydia und Petra Wisgickl bewirteten das Helferteam. Dank galt allen, die ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt hatten. Schorner stellte fest, dass die Kolpingsfamilie allein die Sammlung nicht hätte stemmen können. Viele Helfer, die seit Jahrzehnten sabei sind, könnten aus Altersgründen nicht mehr bei allen Arbeiten mit zupacken. Daher sei das Engagement der KJG-Mitglieder und der Jugendlichen aus Weiher nicht hoch genug zu schätzen.