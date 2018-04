Vermischtes Hirschau

24.04.2018

"Rama dama" lautete die Devise bei den Anglerfreunden. 15 Helfer machten sich auf, die drei Gewässer des Vereins samt Uferböschungen von Unrat zu befreien. Gut drei Stunden waren die Vereinsmitglieder unter der Regie von Hans Drexler aus Aschach am Schindel-, Kreuz- und Mühlweiher unterwegs. Das west- und nördliche Mühlweiher-Ufer kristallisierten sich als Müllschwerpunkte heraus.

Die Freiwilligen fanden allerlei Hinterlassenschaften von Supermarkt-Einkäufen vor: Verpackungen, geleerte Getränkedosen und Flaschen. All dies verwandelte das Ufer in eine Mülldeponie. Allein in diesem Bereich kamen drei prall gefüllte Abfallsäcke zusammen. Die Anglerfreunde brachten den Unrat zur Müllumladestation in Witzlhof.