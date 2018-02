Vermischtes Hirschau

18.02.2018

18.02.2018

85. Geburtstag feierte Anna Künzel aus Hirschau. Nicht nur ihre vier Kinder sowie die Enkel und Urenkel gratulierten, sondern auch Bürgermeister Hermann Falk und Stadtpfarrer Hans-Peter Bergmann.

Anna Künzel wuchs mit acht Geschwistern auf, die alle schon verstorben sind. Auch ihr Mann Willi, mit dem sie früher im Sommer nahezu täglich zum Schwammerlsuchen unterwegs war, ist bereits seit 1999 tot. Die Jubilarin versorgt ihren Haushalt noch nahezu selbstständig. Über ihre Ernte aus dem Garten und die guten Küchel freut sich die ganze Familie, die Künzel unterstützt.Gerne besucht die Jubilarin den katholischen und evangelischen Seniorenklub in Hirschau, und auch im Seniorenheim schaut sie bei Veranstaltungen oft vorbei. Ihr Tag beginnt in der Regel mit der Lektüre der Amberger Zeitung - man muss ja wissen, was so los ist in der Region und darüber hinaus.