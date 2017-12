Vermischtes Hirschau

18.12.2017

Der AOVE-Koordinationsstelle "Alt werden zu Hause" sind viele gelungene Aktivitäten zu verdanken - eine besonders erfolgreiche ist die Senioren-Kursreihe "Gemeinsam kochen - miteinander essen". Jüngster Beleg dafür war ein Nachmittag in der Hirschauer Schulküche. Sogar Bürgermeister Hermann Falk (hinten Mitte) erweiterte unter den Fittichen von Hauswirtschaftsmeisterin Roswitha Hubmann (Neunte von links) seine Back- und Kochkünste. Er war einer von zwei Männern in der 20-köpfigen Gruppe, die Projektleiterin Monika Hager (rechts) willkommen hieß. Hubmann hatte sieben Rezepte für Weihnachtsplätzchen mitgebracht: Kokos-Makronen, Nuss-Nougat-Plätzchen, Lebkuchen, Hildabrödle, Schokoladenbrote, Butterteig-Plätzchen und Gewürzschnitten. Dem Anliegen, bei den Kursen auch auf eine gesunde, vitamin- und ballaststoffreiche Ernährung zu achten, wurde der Steckrübeneintopf gerecht. Im Kochtopf strotzte es nur so vor Gesundem: Wurzelgemüse, Kartoffeln, Zwiebeln, Lauch, Kümmel usw., ergänzt durch Kohlwürste. Im Anschluss ließ man sich das aromatische Schmankerl bei angeregter Unterhaltung schmecken. Schließlich liegt ein Kurs-Schwerpunkt auch auf der Pflege sozialer Kontakte. Diese kamen auch beim Verzehr der Plätzchen nicht zu kurz, die man bei einer heißen Tasse Tee verzehrte. Bild: u