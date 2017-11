Autorin Judith Allert zu Gast in der Schule Hirschau

Vermischtes Hirschau

23.11.2017

5

0 23.11.2017

Die 1982 in Lichtenfels geborene Autorin Judith Allert las und schrieb bereits im Grundschulalter gerne und wollte schon immer Kinderbücher verfassen. Deshalb studierte sie auch Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, Linguistik und Soziologie. 2014 war sie für den deutsch-französischen Literaturpreis nominiert. Im Juli 2017 gestaltete sie die Eröffnungsveranstaltung des Sommerferien-Leseclubs der Münchner Stadtbibliothek zum zehnjährigen Bestehen mit ihrem Buch "Tofu, der Superhund". Für das ZDF ist sie als Drehbuchautorin für Tivi-TV tätig. Nun durften die Kinder der Klassen 1 bis 4 an der Grundschule Hirschau/Ehenfeld die Autorin kennenlernen. Die Lesebeauftragte der Schule, Helga Haas, hatte die Lesung im Auftrag des Kollegiums organisiert. Nach einer kurzen Begrüßung durch Rektorin Birgit Härtl gelang es Judith Allert hervorragend, das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Mithilfe von Bildern erfuhren die Schüler, wo sie lebt und ihre Bücher schreibt.

Die Tiere auf ihrem Bauernhof bei Bad Staffelstein in Oberfranken werden immer wieder zu Stars in ihren Geschichten. Die Kinderbuchautorin las den Erst- und Zweitklässlern aus den Büchern "Zwei Meerschweinchen im Klassenzimmer" und "Die unglaublichen Schockingers" vor. In einer zweiten Lesung erfuhren die Dritt- und Viertklässler Passagen aus dem Buch "Tofu, der Superhund".