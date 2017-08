Vermischtes Hirschau

06.08.2017

"Wie möchten Senioren im ländlichen Raum in Zukunft Lebensmittel einkaufen?" Zu dieser Frage waren im Frühjahr vier Gruppendiskussionen gelaufen - mit Bürgern aus Hirschau, Freihung und Gebenbach im AOVE-Projekt "Alt werden zu Hause".

Erster Schritt: Kurs Als ersten Schritt sicherte AOVE-Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer zu, sie werde versuchen, die Landkreisvolkshochschule ab Herbst 2017 für ein Kursangebot zur Nutzung von Tablets zu gewinnen. Über welchen digitalen Kommunikationsweg der Lebensmitteleinkauf in der Region erfolgen könne, müsse in einem weiteren Schritt erarbeitet werden. Auch hier ist Lobenhofer zuversichtlich, da aktuell im bayernweiten Projekt "E-Dorf" in der Region Steinwaldallianz Ähnliches erarbeitet wird: "Wenn das funktioniert, können wir da bestimmt was abschauen", sagte Lobenhofer.

Jetzt präsentierte Bachelorandin Christine Hecht, Studiengang Integrative Gesundheitsförderung an der Hochschule Coburg, im Pfarrheim Hirschau die Resultate. Diese sind Grundlage ihrer Bachelorarbeit "Selbstständig und aktiv älter werden durch Nutzung mobiler Endgeräte - Lebensmitteleinkauf per App im ländlichen Raum". Zentrale Aspekte waren unter anderem, dass Senioren beim Lebensmitteleinkauf per App gegenüber dem Angebot im stationären Handel keine Einschränkungen in Sachen Vielfalt erfahren möchten. Zudem sind ihnen Qualität und Herkunft der Lebensmittel wichtig.Die Bestellung sollte nicht nur beim Supermarkt, sondern auch bei regionalen Anbietern wie Bäckern oder Metzgern möglich sein. Eine Lieferung nach Hause sollte zweimal pro Woche angeboten werden - und von einer vertrauten, bekannte Person erledigt werden. Die Senioren wünschen sich die Möglichkeit der Barzahlung und per Bankeinzug.Die Mehrheit der Befragten kann sich durchaus vorstellen, ihre Einkäufe über mobile Endgeräte wie Tablets zu bestellen. Zu deren Bedienung wünschen sie sich aber Unterstützungsangebote.