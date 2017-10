Vermischtes Hirschau

26.10.2017

7

0 26.10.2017

Spektakulär geht es derzeit über den Dächern der Hirschauer Innenstadt zu. Das Bayernwerk baut in luftiger Höhe mittels einer Hebebühne mit krakenartigen Auslegern die Strommasten auf den Häusern ab. Im Zuge der Umgestaltung des Marktplatzes erfolgte der Anschluss der Anwesen per Erdverkabelung, so dass die Ständerlandschaft auf den Dächern überflüssig wurde. Die schwindelfreien Männer in der Hebebühne haben aber kaum Zeit, den außergewöhnlichen Ausblick von dort oben zu genießen. Bild: fg