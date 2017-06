Vermischtes Hirschau

11.06.2017

Gottvertrauen gehörte schon dazu, vormittags die Entscheidung zu treffen, das Jura-Gartenfest im Freien abzuhalten. Uli Günter, erstmals der Organisator, hatte es - und er lag goldrichtig. Am Nachmittag lachte die Sonne, als Behinderte und Nicht-Behinderte gemeinsam im Josefshaus-Biergarten ein Familienfest feierten.

Vorbildliches Engagement

Zahlreiche Höhepunkte

(u) Angenehme Temperaturen, ein Unterhaltungsprogramm voller Höhepunkte, beste Bewirtung, eine mit schönen Preisen bestückte Tombola und eine große Gästeschar - das waren die Markenzeichen des 28. Jura-Gartenfests.Dass sich alle rundum wohlfühlen konnten, darum kümmerten sich die Mitglieder zwölf örtlicher Vereine. Uli Günter konnte bei seiner Festpremiere auf die tatkräftige Unterstützung von Anglerverein, Frauen-Union, Dorfgemeinschaft Ehenfeld, Festspielverein, Gesangverein 1860, Heimat- und Trachtenverein, IG Bergbau-Chemie-Energie, Kolping-Theatergruppe, Musikzug, TTC Kolping, TuS/WE und Wanderverein bauen.Ihnen allen zollten Schirmherr Bürgermeister Hermann Falk, Lebenshilfe-Vorsitzender Eduard Freisinger und Festbegründer Walter Widder großes Lob für ihr vorbildliches Engagement. Sie opferten ihre Freizeit, damit mit dem Jura-Fest "Inklusion pur" stattfinden könne. Besondere Anerkennung erntete Uli Günter. Sein Einstand als Festorganisator sei zu 100 Prozent gelungen. Falk sah in der Anwesenheit von Eduard Freisinger, dessen Stellvertreters Bernhard Vahle und des Jura-Werkstätten-Geschäftsführers Bernhard Albrecht einen Beleg dafür, dass man bei der Lebenshilfe das Engagement der Hirschauer Vereine zu schätzen wisse.Genau dies bestätigte Freisinger. "Es ist einzigartig in der Region, dass seit 28 Jahren ein Dutzend Vereine zusammenhilft, um gemeinsam mit den Behinderten aus dem Landkreis und der Stadt Amberg zu feiern." Dank der Spenden habe man sich manchen Wunsch erfüllen können, dessen Finanzierung das Budget nicht hergegeben hätte. Bürgermeister Falks Appell, dass es beim "Essen und Trinken heute etwas mehr sein darf", verhallte nicht ungehört. Am Abend waren Kuchen und Torten ebenso ausverkauft wie Bratwürstln, Steaks oder Käse. Bei der Tombola blieb kein einziges Los übrig. Die Preise hatte die langjährige Fest-Chefin Brunhilde Fehlner beschafft.Den Gästen wurde ein mit Höhepunkten gespicktes Programm geboten. Zum Auftakt erntete die von Julia Stang geleitete Lebenshilfe-Tanzgruppe viel Applaus für ihre schmissige Einlage. Beifall gab es auch für das Jugendorchester und die Kinder der Bläserklasse des Musikzugs. Sie bewiesen unter Leitung von Sophia Hofmann, dass sie schon eine ganze Menge drauf haben. Die Baton schwingenden jungen Damen der Majorettengruppe des Musikzugs zeigten einige Tanzdarbietungen. Zünftig wurde es, als Heimatpfleger Dieter Kohl und seine Höidlbrummer bodenständige Melodien erklingen ließen. Mit Spannung erwartet wurde der Premierenauftritt der frisch gegründeten Band Jura Goes Music, in der Behinderte und Nicht-Behinderte zusammen musizieren. Miriam Kotz hatte die Songs einstudiert, die das Quintett mit den Sängerinnen Silke Kraus und Claudia Hellebrand, dem Gitarristen Thomas Walt, Alexander Morlang an den Drums und Uli Günter am Bass zum Besten gab. Das Publikum geizte nicht mit Beifall.Perfekt abgerundet wurde das Musikprogramm von Franz Hirmer. Die von ihm gesungenen, mit der Gitarre begleiteten Evergreens und Gospels waren ganz nach dem Geschmack der Besucher. Auch an die Kinder war gedacht. Sie drängten sich an Julia Stangs Schminkstand und vergnügten sich auf der Spielstraße.