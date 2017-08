Vermischtes Hirschau

27.08.2017

Das Patrozinium ihrer Pfarrkirche feierte die katholische Pfarrei Hirschau. Seit 33 Jahren lädt der Frauenbund an diesem Tag zu seinem Gartenfest ein - so auch heuer. Wie immer verfehlte es seine Anziehungskraft nicht.

Schon am frühen Nachmittag waren die westlich des Pfarrheims aufgebauten Biergartengarnituren voll besetzt. Bei den Besuchern, unter ihnen auch Stadtpfarrer Hans-Peter Bergmann, war insbesondere zur Kaffeezeit das Angebot an Kuchen, Torten und Zwiebelkuchen sehr begehrt. Diese Schmankerln waren bald ausverkauft.Falsch lag der Vorstand wohl mit seiner Einschätzung, zum Ende des Sommers und der Festl-Saison hätten alle mehr oder weniger genug von Bratwürstln und würden sich als Alternative über ein frisches Salatbüfett freuen. Da konnte die bunte und gesunde Vitaminkost noch so aus den Salatschüsseln lachen - über die Hälfte davon fand keinen Abnehmer.Zur guten Laune der Festgäste trug der Lintacher Lehrer i. R. Alfred Zimmermann bei. Mit seinem Akkordeon sorgte er im Hintergrund für die passende musikalische Unterhaltung. Allerdings fand das gemütliche Fest nach gut vier Stunden ein recht abruptes Ende. Verantwortlich dafür waren Blitz, Donner und Regen eines plötzlich aufziehenden Gewitters.Das Führungstrio Roswitha Wendl, Irmgard Sellmeyer und Gerlinde Siegert und ihre Mitstreiterinnen konnten dennoch ein insgesamt positives Fazit ziehen. Die Mitglieder hatten sich nicht nur mit vielen Kuchen-, sondern auch mit Geldspenden für das Fest engagiert. Damit ist auf jeden Fall gewährleistet, dass man mit dem Festerlös wieder eine beachtliche Summe für eine soziale Einrichtung spenden kann.