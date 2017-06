Vermischtes Hirschau

05.06.2017

28

0 05.06.201728

Am Freitag um 22.35 Uhr teilte ein Zeuge der Polizeiinspektion Amberg telefonisch mit, dass ein Opel Corsa von Ursensollen kommend auf der B 299 in Richtung Amberg in Schlangenlinien unterwegs ist. Auf der Fahrt in Richtung Hirschau kam das Fahrzeug mehrere Male auf die Gegenfahrbahn und gefährdete mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer.Eine Streife der Polizeiinspektion Amberg hielt das Fahrzeug schließlich in Höhe Steiningloh auf der Staatsstraße 2238 an. Die 51-jährige Fahrzeugführerin aus dem Nürnberger Raum stand mit fast 2,8 Promille deutlich unter Alkoholeinwirkung. Die Folgen für die Frau waren eine Blutentnahme im Klinikum Amberg und die Sicherstellung ihres Führerscheines. Die Polizeiinspektion Amberg bittet alle Fahrzeugführer, die durch das Fahrverhalten der Frau gefährdet wurden, sich unter Telefon 09621/890-320 zu melden.