Vermischtes Hirschau

14.07.2017

4

0 14.07.2017

"O Kirwa, lou niat nou!" Die Textzeile passte wie die Faust aufs Auge für die Burgstaller Kirwa: Drei Tage Bilderbuchwetter, zünftig aufspielende Musikanten, 14 blitzsaubere Paare, beste Bewirtung und Gäste in Scharen - Kirwaherz, was willst du mehr?

Burgstall. Rund 60 Einwohner zählt das idyllisch gelegene Dorf, in dem Gemeinsinn groß geschrieben wird. Dass schon beim Auftakt alles bestens passte, war besonders das Verdienst der Band "Onkel Resi", zu deren bodenständigen Klängen die Boum und Moidln ins Festzelt einmarschierten. Bis in die späte Nacht heizte das Quartett die Stimmung an und lockte so manches Paar zu einem Tänzchen auf die Bühne.Der Sonntag begann traditionsgemäß mit einem Festgottesdienst, den der Gebenbacher Pfarrvikar Christian Preitschaft zelebrierte. Um den vor der St.-Martin-Kapelle errichteten Freialtar versammelte sich eine große Schar an Gläubigen, die teils zu Fuß, teils mit dem Fahrrad nach Burgstall gepilgert waren. Vor zwei Jahren hatte Preitschaft der Dorfgemeinschaft einen Weinstock als Symbol für eine gute Gemeinschaft geschenkt. Daran anknüpfend meinte er in seiner mit humorvollen Anmerkungen gespickten Predigt, dass sich viele Stadtbewohner ein Leben in einem Dorf nicht vorstellen könnten. Doch sei der Zusammenhalt in einem kleinen Ort oft viel ausgeprägter und die gegenseitige Hilfsbereitschaft sehr groß. Leuchtendes Beispiel dafür sei die Burgstaller Dorfgemeinschaft, die alljährlich mit dem Kirwa-Erlös soziale und gemeinnützige Organisationen und Projekte unterstützt. Die musikalische Gestaltung der Messe übernahm die Gebenbacher Blasmusik, die die Gäste auch beim Frühschoppen unterhielt.Hauptereignis am Nachmittag war das Baumaustanzen. Bis zum Eintreffen der Paare sangen und spielten vier Kinder der Gitarrengruppe Gebenbach unter Leitung von Rita Butz und unterstützt von Rita Dotzler lustige Kirwalieder. Michael Mende, Tamia Stauber, Isabell Zintl und Maria Dotzler erhielten reichlich Beifall dafür. Bei Temperaturen nahe der 30-Grad-Marke wurde das Austanzen zu einer schweißtreibenden Angelegenheit. Angeführt von der Kirwamusi "Pfälzer mit Kraut" marschierten die Boum und Moidln auf dem Podium vor dem Festzelt auf und machten eine gute Figur bei Sternpolka, Siebenschritt, Zwiefachen, Jiffy Mixer und Walzer. Beim Schuhplattler-Auftritt rückten die Burschen mit Handsägen und Äxten an. Damit bearbeiteten sie im Takt einen Holzstamm beim von Neidaffer Sepp eingeübten Holzhacker-Schuhplattler. Der abschließende Ehrenwalzer endete mit der Kür von Andreas Amman und Kristin Lindner zum neuen Oberkirwapaar. Danach bewiesen Uli Iberer und Heike Fruth als "Pfälzer mit Kraut" bis in die Nacht hinein ihre Qualitäten als Stimmungsband.Am Kirwamontag erlebte Burgstall nochmals einen Besucheransturm. Die Zoigl-Musi versetzte das Publikum in Superstimmung. Zum Glückspilz avancierte der fünfjährige Noah Matthies. Er gewann nicht nur den 27 Meter hohen Kirwabaum aus dem Gebenbacher Kirchenholz, sondern auch zwei vom Bayern-Fanclub "Die Kaisertreuen" gestiftete Eintrittskarten für den Audi-Cup in der Münchner Arena.