Vermischtes Hirschau

02.05.2018

Bilderbuchwetter beim Frühjahrsmarkt: Über 50 Handwerker, Vereine und Einzelhändler sowie die hiesige Geschäftswelt locken mit ihren Produkten, Vorführungen und attraktiven Aktionen viele Besucher nach Hirschau und erfüllen die Innenstadt mit Leben.

"Auch mit dem diesjährigen Markt will der Gewerbeverband, der bereits seit 20 Jahren als Veranstalter für den Markt auftritt, vor allem die Leistungsfähigkeit des Gewerbe- und Handelsstandortes der Kaolinmetropole wieder unterstreichen", betonte der Gewerbeverbandsvorsitzende Alfred Härtl, der den Markt vor über zwei Jahrzehnten ins Leben gerufen hat und ihn bis heute organisiert.Neben einer Automobil- und Gartenmaschinenausstellung sowie einer Schau mit Stretch-Limousinen konnten die Besucher auf dem Marktplatz einem Reisigbesenbinder, einem Holzrechenmacher und einem Schaudrechsler über die Schulter schauen. Gartenschmuck aus Holz und Metall, Stricksachen, Modeschmuck, Gartenpflanzen, Weber-Grills, Taschen und Vogelhäuschen wurden feilgeboten. Beim Heimat- und Trachtenverein gab es frisch ausgebackene Kücheln und die Feuerwehr Hirschau war mit ihrem neuen Fahrzeug vor Ort und klärte über das Thema "Sicherheit im Haus" auf. Turbulent ging es beim Überschlagsimulator der Gebietsverkehrswacht Hirschau-Schnaittenbach zu. Bürgermeister Hermann Falk und Gewerbeverbandsvorsitzender Alfred Härtl durften neben vielen anderen Besuchern versuchen, sich nach einem simulierten Überschlag unter fachkundiger Anweisung aus dem auf dem kopfstehenden "Fahrzeug" zu befreien. Beide merkten an, dass sie sich in einer echten Unfallsituation total falsch verhalten hätten oder sich kaum hätten befreien können. So könnte die Simulation für viele Besucher eine lebensrettende Aufklärung für einen Ernstfall gewesen sein.Neben dem Eine-Welt-Laden, dem Frauenbund, dem BRK-Alten- und Pflegeheim und der Wasserwacht waren auch das Rote Kreuz und die Verkehrswacht vertreten. Kinder konnten sich auf dem Kinderflohmarkt als Händler ausprobieren oder schminken lassen. Hungrig oder durstig musste kein Besucher nach Hause gehen. Es gab Kaffee und Kuchen, Hirschauer Wein, Süßwaren, Bratwürste, und gegrillte Makrelen sowie Holzofenbrot und regionalen Honig.