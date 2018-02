Vermischtes Hirschau

12.02.2018

Ehenfeld. Alle zwei Jahre sorgen die Mitglieder der Katholischen Landjugend Ehenfeld für gute Stimmung und Lachtränen bei ihrem Bunten Abend. Im Pfarrsaal war auch heuer kein Platz frei geblieben. Für die jungen Schauspieler lag die Messlatte hoch, erinnerten sich doch noch viele an die gelungene Veranstaltung vor zwei Jahren. Aber die Besucher jeden Alters wurden nicht enttäuscht.

Zu Beginn erinnerten die beiden Putzfrauen, gespielt von Quirin Dolles und Matthias Meyer, an zurückliegende Begebenheiten im Dorf. Tina Ries und Bettina Kummer glänzten als Ehenfelderinnen, die früh morgens im Bademantel die Amberger Zeitung an der Zeitungsbox abholen und dabei Neuigkeiten über die Dorfbewohner und ihre Ehemänner austauschen.In einem Einakter spielte Tobias Gnan einen ergrauten, listigen Opa, der sich mit seiner Enkeltochter (Amelie Pröls) verbündete, um die kleine Privatbrauerei vor der Übernahme durch einen Großkonzern zu retten. Da galt das Motto "Unser Bier ist so gut, da steht Dir der Schweiß auf der Stirn". In den Sketchen und gespielten Witzen war etwa das Gespräch von zwei Frauen im Wartezimmer der Arztpraxis zu verfolgen. Die Besucher lernten, wie man einen Bayern-Smoothie mixt oder wie sich deutsche Urlauber im Ausland verhalten. Die Akteure verstanden es treffend, immer wieder Dorfbewohner in die Stücke einzubauen, auch Bürgermeister Hermann Falk blieb nicht verschont.Schnell vergingen zwei abwechslungsreiche Stunden. Und am Ende wurde der Pfarrsaal geschwind in eine Bar verwandelt, in der die Besucher bei einem Longdrink mit oder ohne Alkohol noch lange über die tollen Einfälle und deren schauspielerische Umsetzung lachten.