27.10.2017

"Das Beste, was wir in den letzten Jahren in Hirschau geschaffen haben, ist unsere Sozialstation. Sie ist Betty Bösls Werk." Stadtpfarrer Edwin Völkl hat die Sätze im Juli 1985 formuliert, als die zum 1. April erfolgte Umbenennung der Zentrale für ambulante Pflegedienste in Caritas-Sozialstation begangen wurde. Heute feiert diese Einrichtung ihr 40-jähriges Bestehen.

Aktion "Essen auf Rädern"

Heute 85 Angestellte

Jubiläumsfeier Heute begeht die Hirschauer Caritas-Sozialstation ihr 40-jähriges Bestehen. Zunächst wird um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche ein Dankgottesdienst gefeiert. Danach findet im Restaurant-Café Monte Kaolino ein Festabend mit Stehempfang, Rückblick auf die Geschichte und gemeinsamem Essen statt. (u)

Ihren Ursprung hatte die Pflegeeinrichtung in einem Krankenpflegekurs des Frauenbundes im Frühjahr 1977. Pfarrer Völkl warb dafür, die Kenntnisse zu nutzen und bei Pflegefällen in der Pfarrei zu helfen. Betty Bösl bat er, die Organisation zu übernehmen. Sie sagte zu und gründete die Zentrale für ambulante Pflegedienste, die mit Irene Meier, Jutta Pfab und Rita Schwinger genau drei Mitarbeiterinnen hatte. Acht Jahre später bei der Umbenennung waren es 25. Diese trafen sich bis 1987 jede Woche zur Dienstbesprechung im Hause Bösl, wo sich auch das Büro befand und die alljährlichen Weihnachtsfeiern ebenso stattfanden wie Regional- und Diözesankonferenzen.Als es im eigenen Haus endgültig zu eng wurde, fasste Betty Bösl den Entschluss, ein Stationsgebäude zu bauen. 1986 machte sie sich ans Spendensammeln. Es gab weder staatliche noch kirchliche Förderung. Baubeginn war am 15. September 1986, am 20. Juni 1987 erfolgte die Einweihung. Gleiches wiederholte sich 1992/93, bis der zweite Trakt samt Dienstwohnung bezogen werden konnte.Zu diesem Zeitpunkt war das Mobilitätsproblem der Pflegekräfte schon gut gelöst. Das erste Dienstauto der Schwestern war Betty Bösls privater R 4. Zu Weihnachten 1981 erfüllte ihr Elisabeth Heckmann den Wunsch und stiftete der Station einen Wagen. Dank vieler Spender wuchs der Fahrzeugpark, was den Bau von Garagen notwendig machte. Der Fahrzeugbedarf wurde noch größer, als Bösl 1982 in Kooperation mit dem damaligen Krankenhaus die Aktion "Essen auf Rädern" ins Leben rief. Besonders hohe Fahrleistungen entfielen auf die Familienpflegerinnen, die aus der ganzen Diözese angefordert wurden.1990 startete die Sozialstation mit dem 120-stündigen Kurs "Zur Heranbildung von Hilfskräften für die hauswirtschaftliche Versorgung" ein bundesweites Modellprojekt. Die erfolgreiche Arbeit der Hirschauer Sozialstation sprach sich bis zum Bundessozialministerium durch. In Fragen der Ausgestaltung der Pflegeversicherung holte sich der mit der Ausarbeitung des Gesetzes befasste Staatssekretär Rudolf Kraus wiederholt Bösls Rat ein.Als 79-Jährige packte Betty Bösl im Februar 2005 mit der Gründung der Lichtstrahl-Gruppe ein Pilotprojekt an, das sich besonders demenziell Erkrankter annimmt. Als Bösl wenige Wochen vor ihrem 80. Geburtstag am 31. Dezember 2005 nach rund 60 000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit ihren Dienst beendete, übergab sie dank der Unterstützung vieler ein wohl bestelltes Haus mit 65 qualifizierten Mitarbeitern, einem voll funktionsfähigen, schuldenfreien Gebäude mit Dienstwohnung, 30 Garagen, 45 Autos, ein ganzes Arsenal an Pflegegerätschaften und dazu ein Finanzpolster in siebenstelliger Höhe.Am 1. Januar 2006 übernahm Diakon Richard Sellmeyer die Leitung. Angesichts der Digitalisierung in allen Bereichen legte er Wert darauf, möglichst viele Arbeiten mit modernen Eingabegeräten elektronisch zu erfassen. Übertragungsgeräte für die Pflegetouren waren der Anfang. Sie sind mittlerweile ein Muss für einen ambulanten Dienst. Für den Fahrzeugpark wurden mit dem Carport neue Stellplätze geschaffen. Sellmeyer nutzte die Gunst der Stunde, in Photovoltaik und E-Mobilität zu investieren. Aktuell sind neun Elektro-Autos täglich unterwegs. Aus den 65 Angestellten des Jahres 2005 sind 85 geworden. Mit den Umsatzzahlen haben sich auch die Personalkosten erhöht, und das sogar überproportional.