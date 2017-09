Vermischtes Hirschau

01.09.2017

5

0 01.09.2017

(fg) 60 Jahre Ehe sind in jedem Fall ein Grund zum Feiern. Nur ganz wenige Paare sind so lange glücklich und zufrieden. Mit großem Respekt gratulierte Bürgermeister Hermann Falk Charlotte und Johann Stamminger zur diamantenen Hochzeit. Drei Viertel des bisherigen Lebenswegs gemeinsam gegangen zu sein, sei ein außergewöhnliches Jubiläum.

"In den 1950er-Jahren trafen sich die jungen Männer beim Birner-Schmied gegenüber dem Rathaus, denn da mussten die jungen Damen vorbei", erzählte Hans Stamminger mit einem Augenzwinkern. Charlottes Rücklicht am Fahrrad brannte nicht - ein Super-Anlass für den Hans, sie anzusprechen. Beide gingen zwar miteinander zur Schule, aber da hatte es noch nicht gefunkt. Charlotte Stamminger war einst im Konsum beschäftigt, aber nach der Geburt der beiden Töchter Martina und Karin ganz für die Familie da. Stolz ist das Jubelpaar auf die beiden Enkel Verena und Bernhard.Hans Stamminger verbrachte sein Berufsleben bei der Firma AKW, zuerst als Betriebsschlosser, dann als Betriebsrat, zuletzt dafür freigestellt. Mit 60 Jahren ging er in den Vorruhestand. Seine politische Heimat war die SPD, für die er 42 Jahre im Hirschauer Stadtrat saß. Zur Anerkennung seiner Verdienste zeichnete ihn die Stadt mit der silbernen Bürgermedaille aus. Hans Stamminger war viele Jahre lang Mitglied der Feuerwehr, aktiv wie passiv, bei einem Einsatz verlor er so sogar einen Zahn.Beide Eheleute sind bodenständige Hirschauer, die Hochzeitsreise ging ins AKW-Ferienheim nach Lindau, später war Bad Füssing oftmaliges Urlaubsziel.