Vermischtes Hirschau

04.12.2017

04.12.2017

Massenricht/Ehenfeld. "Der Kindergarten St. Michael ist eine für die Pfarrei Ehenfeld-Massenricht segensreiche und unverzichtbare Einrichtung. Die Kinder werden dort bestens betreut und gefördert." Der Massenrichter CSU-Vorsitzende, Stadtrat Josef Luber beließ es nicht bei verbalem Lob bei seinem Kita-Besuch. Die von ihm angeführte CSU-Delegation hatte eine 1000-Euro-Spende mitgebracht, die Luber der Leiterin Bettina Rösch überreichte. Viele Wirtshäuser gibt es nicht, die nur an einem einzigen Tag im Jahr öffnen. Beim Schiffl in Massenricht war das wieder der Fall. Zum zehnten Mal konnte man sich auf Einladung des CSU-Ortsverbands in der seit 2008 geschlossenen Gastwirtschaft Bertls legendäre Karpfen schmecken lassen. Wie in den Vorjahren gab es einen Riesenandrang an Gästen. Vor allem die Bertl-Karpfen fanden reißenden Absatz. Am Ende konnten sich die CSUler über einen Erlös von 1000 Euro freuen. Dass die Summe beim Kindergarten St. Michael bestens aufgehoben ist, davon waren Josef Luber und seine Delegationsmitglieder überzeugt. "Der Kindergarten kommt bereits zum vierten Mal in den Genuss unseres Bertl-Karpfen-Erlöses", betonte Luber bei der Spendenübergabe. Leiterin Bettina Rösch nutzte ihre Dankesworte, um das Innenleben der Kindertagesstätte vorzustellen. Aktuell werden dort 33 Kinder im Alter zwischen zwei und acht Jahren von fünf Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen betreut. Mit dem Geld soll ein Bodentrampolin angeschafft werden, das im Boden des Gartens fest installiert wird.