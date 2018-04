Vermischtes Hirschau

Ehenfeld. Den ganzen Tag ging es zu wie in einem Taubenschlag, Vertreter der örtlichen Vereine und Organisationen gaben sich die Türklinke in die Hand. Ob Feuerwehr, Sportverein, Blumen- und Gartenfreunde, KLB oder CSU: Überall ist der "Hansen Luck" Mitglied. Über Jahrzehnte prägte und gestaltete er in unterschiedlichsten Funktionen den Ort mit. Jetzt feierte Ludwig Reich seinen 85. Geburtstag. Es gratulierten ihm die Sangesbrüder des Männerchors mit einem Ständchen.

Der gebürtige Ehenfelder wuchs zusammen mit fünf Geschwistern auf dem elterlichen Hof auf. In seinem Geburtsort ging er auch zur Schule, besuchte in Amberg die Landwirtschaftsschule und in Hohenkammer bei Freising die Waldbauernschule. 1964 übernahm er das elterliche Anwesen in Ehenfeld und heiratete seine Frau Maria, mit der er schon die Schulbank gedrückt hatte. Aus der Ehe gingen die Kinder Bernhard, Birgit und Manfred hervor. Die Enkel Anna und Julia machen jetzt die Familie komplett.1997 übergab er das Anwesen an seinen Sohn Bernhard, arbeitet aber immer noch täglich mit. Seine große Leidenschaft war schon immer die Waldarbeit, der er auch heute noch nachgeht. Für diesen Bereich engagierte er sich besonders, war 12 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Schnaittenbach und zehn Jahre ihr Vorsitzender. Der Jubilar war außerdem 31 Jahre Jagdvorstand in Ehenfeld und 38 Jahre Obmann bei der Forstgemeinschaft Ehenfeld. 1966 hatte er den Raiffeisenmaschinenring Ehenfeld/Massenricht mitgegründet und war bis 1970 dessen Vorsitzender. Auch auf seine Initiative hin wurde 1970 der Raiffeisenmaschinenring auf Landkreisebene gegründet, dessen Ehrenvorsitzender Reich ist. 1999 verlieh das bayerischen Landwirtschaftsministerium ihm die Staatsmedaille für besondere Leistungen im Forstwesen.