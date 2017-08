Vermischtes Hirschau

Es war das zweite Mal, dass sich die Montessori-Interessengemeinschaft am Ferienprogramm der Stadt beteiligte. Wie im Vorjahr hatte man dazu Dr. Bernhard Betz und sein Bärentheater verpflichtet - ein Glücksgriff, wie sich zeigen sollte. Im Garagentheater der Familie Runge waren beide Vorstellungen seiner "Überraschungen im Bärenwald" ausverkauft.

Dr. Betz, jahrelang als Facharzt für Arbeitsmedizin tätig, widmet sich seit 2006 intensiv dem Spiel mit Marionetten. Spezialisiert hat er sich auf eine Bärenfamilie. Spielideen, Texte, Kulissen und Requisiten werden von ihm und seiner Ehefrau Liesel entwickelt. Diese kümmert sich um Regie und Dramaturgie. Auf der Bühne führt er seine Figuren selbst. Mit seinen "Überraschungen im Bärenwald" zog er in zwei 25-minütigen Szenen Kinder und Erwachsene gleichermaßen in den Bann. In der ersten entdeckte der neugierige Bärenjunge Bärnie ein geheimnisvolles Fass, das ihn schweben ließ. Die Freude an dem Erlebnis währte nicht lange: Bärnie musste ins Krankenhaus. Er hatte mit einem giftigen Fass gespielt, das Umweltsünder im Wald abgelegt hatten.Zur Freude der kleinen und großen Zuschauer wurde der Junge bald wieder gesund. In der zweiten Szene fand das Bärenmädchen Betzy eine glänzende Schüssel. Vorsichtig geworden durch Bärnies Schicksal, rief sie ihren Onkel Bärner. Als Musik-Rocker erkannte er sofort dass es sich um eine Steeldrum handelte. Er gab sogleich eine Kostprobe seines Könnens. Betz verstand es glänzend, die Kinder mit ins Bühnengeschehen einzubeziehen.Diplom-Montessori-Pädagogin Maria Runge, Leiterin des Kinderhauses, sprach Jung und Alt aus dem Herzen, als sie sich bei Betz für die gelungenen Vorstellungen mit einem kleinen Geschenk bedankte. Ihr Dank galt auch den Vorstandsmitgliedern der Interessengemeinschaft für ihre tatkräftige Unterstützung. Diese war nach den Theateraufführungen besonders gefragt, als es für alle eine Überraschungsbrotzeit und ein Getränk gab.