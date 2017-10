Vermischtes Hirschau

Aus heutiger Sicht war er ein relativ kleiner Laden. Doch in den 1950er-Jahren verkörperte er für viele die große, weite Welt: Der Konsum. Der Supermarkt brachte so exotische Dinge wie Cola und Bananen nach Hirschau und Schnaittenbach. Und er sorgte für eine Gemeinschaft, die heute noch besteht.

Hirschau/Schnaittenbach. Fesch haben sie ausgeschaut, mit ihren adretten Frisuren und den blitzeblank-weißen Schürzen - fast wie Arzthelferinnen oder Krankenschwestern: die Konsumfrauen. Diese Bezeichnung und das Zusammengehörigkeitsgefühl ist den Verkäuferinnen von damals geblieben. Erst vor wenigen Tagen trafen sie sich erneut, um alte Erinnerungen auszutauschen. In den 1950er- und 60er-Jahren waren die Konsumläden in Hirschau und Schnaittenbach eine bedeutende Einkaufsadresse für den ganzen östlichen Landkreis und die Mädels von den Verkaufstheken waren die Gesichter dieses schon fast elitären Warenumschlagplatzes.Die Wiedersehensfreude der ehemaligen Kolleginnen war groß, als sie im Kräuterstüberl in Schnaittenbach zusammenkamen und sich rege über ihre schöne gemeinsame Zeit im einstigen Konsum austauschten. Gut, dass Waltraud Gres in ihrer Lehrlingszeit akribisch Berichtsheft geführt hat und das Schriftstück jetzt dabei hatte."Unsere Verteilungsstelle in Hirschau ist das neuzeitlichste und schönste Lebensmittelgeschäft am Platz. Sauberkeit ist die erste Voraussetzung, dem Geschäft neue Kunden zuzuführen und die alten zu erhalten", schrieb Gres über den Beginn ihrer Lehrzeit am 1. August 1960 auf die erste Seite ihres Berichthefts.Die Tätigkeitsberichte geben einen tiefen Einblick in das Angebot des damaligen Konsumladens und die Arbeitsweise der Verkäuferinnen. "Sauberkeit und Höflichkeit waren Trumpf", darin sind sich die ehemaligen Konsumfrauen heute noch einig. In ihrem Berichtsheft schreibt Waltraud Gres über die Sauberhaltung der Verkaufsräume, in der ein Großteil der Ware offen und in Bedienung verkauft wurde: "Unser gut eingerichteter Milchladen mit Käseregal, Käsemaschine, Kühlschrank, Wandvertäfelung und Fußbodenplatte erfordert große Sorgfalt und es muss gründlich gereinigt werden", heißt es da. Und weiter: "Die Lebensmittelverkaufsstelle selbst erfordert ebenfalls peinlichste Sauberkeit, wozu folgende Arbeiten zu verrichten sind: Ladentisch mit Glasaufsatz, Wurstvitrine, Obst-, Wein-, Brot- und Lebensmittelfächer müssen täglich vom Staub befreit werden, Kühltruhe und Gebäckständer sind alle Tage zu reinigen, Wurstbrett gehört abgerascht, Wurstmaschine und Messer sind mit heißem Wasser zu reinigen und Beleuchtung, Waage, Kasse und Türen sind einer besonderen Sorgfalt zu unterwerfen." Ein besonderes Augenmerk hatten die ehemaligen Verkäuferinnen auch auf ihren Lager und Schankraum, aber auch auf den Eingangsbereich und das Schaufenster gelegt."Gut bedient werden, das möchte heute jeder - die Hausfrau und der Kunde. Dies ist nicht nur ein verständlicher Wunsch, sondern einer der wesentlichen Teile des Geschäftsverkehrs", schreibt Gres artig unter dem Titel "Kundenbehandlung". Hier steht auch, dass die Verkäuferinnen ihre Kunden beim Eintreten und Verlassen des Ladens freundlich zu grüßen hätten, um bei denen einen ersten und letzten guten Eindruck zu hinterlassen.Auch ein Tipp, wie der Kunde zu verabschieden ist, der nichts gekauft hat, findet sich auf dieser Seite des Berichtshefts: "Auch diese Kunden, die das Geschäft verlassen, ohne etwas gekauft zu haben, verabschiedet man freundlich, vielleicht mit ein paar Trostworten."Den letzten Eintrag im Berichtsheft am 27. Januar 1963 widmet Waltraud Gres der Werbung und schreibt: "Jeder Kaufmann muss werben, dass er seine Kunden erhält und neue hinzugewinnt, denn je größer der Umsatz ist, desto größer der Ertrag des Unternehmens und desto billiger können die Waren verkauft werden, wobei billige Ware nicht schlecht sein darf, denn nur mit guter Ware, kann man Kunden befriedigen."In einem gesonderten Eintrag wertete Gres als gute Werbemittel Zeitungsinserate mit den Angeboten in dicken Schlagzeilen, aber auch Rundfunkwerbung als zeitgemäßes Medium. Mit einem blank geputzten Firmenschild und einem beleuchteten Schaufenster in den Abendstunden könne man potenzielle Kunden ebenfalls beeindrucken.Die ehemaligen Kolleginnen erinnerten sich an das Rabattsystem, das sich bei großer Beleibtheit erfreute. Dazu wurden alle Kassenzettel in Tüten gesammelt, wofür es Rabattmarken gab, die am Ende des Jahres für eine Rückvergütung in Höhe von drei Prozent eingelöst werden konnten.Nach dem Austausch mit hohem Unterhaltungswert den ganzen Nachmittag über trennten sich die Ex-Kolleginnen und versprachen, sich 2018 wieder zu sehen, sofern es die Gesundheit zulässt. Schließlich dürfte das geschätzte Durchschnittsalter der ehemaligen Konsumfrauen bei rund 80 Jahren liegen.