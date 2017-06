Vermischtes Hirschau

Ehenfeld. Ein schönes Erlebnis für die vier Mädchen und vier Buben war die Erstkommunionfeier in der Pfarrkirche St. Michael. Sie hatten viele Geschenke bekommen und wollten einen Teil davon spenden. Petra Waldhauser, die Vorsitzende der Selbsthilfegruppe krebskranker Kinder Amberg-Sulzbach, war aus diesem Anlass in die Ehenfelder Grundschule gekommen, um 300 Euro in Empfang zu nehmen. Der Verein unterstützt die Kinderkrebsstationen in Regensburg, Nürnberg und Erlangen. Er erfüllt spezielle Wünsche der Kinder oder betreut Geschwister. Zur Zeit unterstützen ehrenamtliche Helfer 20 Betroffene und ihre Familien.