Vermischtes Hirschau

27.03.2018

Ehenfeld. Fastenzeit bedeutet auch Verzicht. Um so schöner, wenn dadurch anderen geholfen wird. Deshalb sammelten die Kleinen vom Ehenfelder Kindergarten St. Michael Lebensmittel des täglichen Bedarfs, aber auch Schokolade, Bonbons und Kekse für Bedürftige im Landkreis und in der Stadt Amberg. Vor der Übergabe an die Amberger Tafel war im Kindergarten das Thema Verzicht besprochen worden. Sicher schmecken den Mädchen und Buben an Ostern die Schokoladenhasen und Marzipaneier nun noch besser. Bild: fdl