Vermischtes Hirschau

29.11.2017

3

0 29.11.2017

Treue zum Verein wird beim TuS Hirschau groß geschrieben. Das zeigte sich beim Ehrenabend im Sportpark.

Ehrungen Langjährige Treue



70 Jahre: Klaus Conrad, Andreas Gast, Albert König, Amalie Reil, Annemarie Schmid, Hans Waldhauser und Georg Zimmermann



60 Jahre: Gerhard Bösl, Wolfgang Giesa, Dieter Heckmann, Alexander Rauch, Werner Schertl und Bernhard Wicke



50 Jahre: Elfriede Gerstmann und Emilie Gravogl



40 Jahre: Annelies Bauer, Christel Bauer, Heinrich Dennerlein, Margot Heldmann, Michael Högl, Siegfried Landgraf, Hans Meindl, Leonhard Oppitz, Gerlinde Scheffmann, Henrike Schröter, Hildegard Siegert, Klaus Wild und Werner Wopperer



25 Jahre: Stefan Gebhard, Peter Jenkner, Doris Mägerl, Johannes Meier, Thomas Pröls, Thomas Spörer und Franziska Wiesneth



Übungsleiter



30 Jahre: Agathe Ferstl



20 Jahre: Simone Neef und Frank Neef



15 Jahre: Richard Sellmeyer



10 Jahre: Bernadette Spörer



Funktionäre



15 Jahre: Wolfgang Heldmann, Christiane Flierl und Andrea Fleischmann (Volleyballsparte), Frank Neef, Elfriede Gerstmann und Manfred Groher (Turnsparte) (fg)

Bei der Veranstaltung konnten sieben Mitglieder für 70 Jahre und sechs für 60 Jahre Vereinstreue ausgezeichnet werden. Dazu kamen 22 Mitglieder mit 25, 40 oder 50 Jahre sowie langjährige aktive Übungsleiter und Funktionäre.Manfred Groher übernahm als einer der Sprecher des Vorstandsteams im TuS die Regie bei diesem geselligen Abend, zu dem auch die Partner der Geehrten eingeladen waren. Groher bedankte sich im Namen des TuS-Vorstands und der Abteilungen für die Treue zum Verein. Der TuS Hirschau mit etwa 900 Mitgliedern biete in seinen verschiedenen Abteilungen zahlreiche Möglichkeiten an, um sich sportlich zu betätigen. Ausgebildete Trainer und Übungsleiter übernehmen die Betreuung der Teilnehmer. "Qualität ist ein Markenzeichen des TuS", stellte Groher in diesem Zusammenhang fest.Besonders freue es die Verantwortlichen, sagte er, dass Mitglieder auch nach der aktiven Zeit als Passive dem Verein die Treue halten. Sie tragen damit dazu bei, den Aktiven und vor allem den Jugendlichen und Kindern fachlich top angeleitete Übungsstunden sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport zu ermöglichen. Der TuS, vertreten durch den Vorstand, zeichnete bei der Veranstaltung langjährige Mitglieder und Funktionäre aus und hob sie als Vorbilder für die junge Generation hervor.Bei dem Ehrenabend wurde zudem an Übungsleiterin Irmgard Sellmeyer die Urkunde "Pluspunkt Sport und Gesundheit" übergeben. Mit diesem Qualitätssiegel ausgestattet, ist Sellmeyer in der TuS-Turnabteilung berechtigt, Übungsstunden abzuhalten, die über die gesetzlichen Krankenkassen zuschussfähig sind.Nach dem offiziellen Teil hatten die Geehrten bei einem Essen die eine oder andere Geschichte aus dem Vereinsleben auf Lager.