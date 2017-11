Vermischtes Hirschau

24.11.2017

Ehenfeld. "Man ist nie zu alt, um jung zu sein" - mit diesem Lied eröffneten die Sänger um Chorleiterin Saskia Krügelstein die Jahresabschlussfeier des Ehenfelder Männerchors im Pfarrheim. Der Titel könnte auch das Motto des Ensembles sein.

Vorher hatte der Verein bei einem Gottesdienst der verstorbenen Mitglieder gedacht. Die Messe wurde, wie auch die anschließende Feier zum Volkstrauertag, vom Männerchor musikalisch umrahmt.Vorsitzender Wolfgang Falk blickte nach der musikalischen Eröffnung auf 65 Vereinsjahre zurück. "Damit hat man eigentlich das Rentenalter erreicht. Aber wir machen voller Elan weiter", betonte er. Falk hatte viele historische Daten gesammelt, die die Anwesenden oft zum Schmunzeln veranlassten. Zusammen mit den von Edith Dorner zusammengestellten Fotos aus diesen Jahren wurde dieser lange Zeitraum wieder lebendig. Der Vorsitzende erinnerte auch an die nächsten Einsätze der Sänger: beim Adventskalender in Hirschau und in der Christmette am Heiligen Abend.Höhepunkt der Feier war die Ehrung von Hans Birner für 40 Jahre aktives Singen im Chor. Die Auszeichnung nahm der Vorsitzende zusammen mit dem Geschäftsführer der Sängergruppe Amberg, Christian Fink, und Bürgermeister Hermann Falk, vor. Bereits mit 16 Jahren war Birner in den Männerchor eingetreten. Seit 1990 ist er Notenwart und seit 1992 stellvertretender Vorsitzender des Vereins. "Du bist ein Praktiker, der mit anpackt und keine Arbeit scheut", sagte der Vorsitzende in seiner Laudatio.Das Mittagessen war ein Dank an die Sänger und ihre Partnerinnen für die geopferten Stunden bei Proben und Einsätzen.