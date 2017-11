Vermischtes Hirschau

09.11.2017

13

0 09.11.201713

2017 wird als ereignis- und arbeitsreiches Jahr in die Chronik des Musikzugs Hirschau eingehen. Neben den üblichen Höhepunkten wie Rosenmontagszug in Düsseldorf, Osterkonzert und Marktplatzfest werden drei Ereignisse in den Annalen besonders dick vermerkt sein.

Ehrungen Aktives Musizieren



45 Jahre: Werner Stein



35 Jahre: Matthias Fenk, Anita Pirner, Maria Pfab und Petra Radl



25 Jahre: Annette Pruy-Semsch



20 Jahre: Andrea Fenk, Carina List, Judith Luber, Michael Meindl, Martin Röbl sowie Maximilian Stein



10 Jahre: Moritz Fuchs, Erik Remhof, Julia Wendl und Sebastian Wendl



5 Jahre: Simon Leipert, Jannik Meier, Ronja Meier und Maximilian Rumpler



Treue Vereinsarbeit



20 Jahre Schatzmeisterin: Veronika Sonntag



15 Jahre Majoretten-Trainerin: Daniela Siegert und Manuela Donhauser (u)

Der GaMu-Faschingsball, die Mitwirkung beim Volksmusikspektakel Dousamma sowie die Verabschiedung von Orchesterdirigentin Annette Pruy-Semsch und des stellvertretenden Vorsitzenden Michael Meindl ragten heuer heraus.Diese Ereignisse waren auch Thema bei der Jahresabschlussfeier. Um nicht mit den vielen Terminen während der Adventszeit zu kollidieren, hatte Vorsitzender Maximilian Stein schon jetzt dazu eingeladen. Bei der Zusammenkunft im katholischen Pfarrheim hob Stein lobend das Engagement der Eltern der Kinder und Jugendlichen hervor, die immer wieder Kuchen beisteuern und Fahrdienste übernehmen. Besonders würdigte er alle Aktiven, die dazu beigetragen hätten, dass der Musikzug einen sehr guten Ruf weit über die Stadtgrenzen hinaus genießt.In seinem Ausblick sagte der Vorsitzende, dass für das Orchester die Zukunft unter dem neuen Dirigenten Wolfgang Vögele bereits angebrochen sei. Unter seiner Führung habe man schon zielbewusst mit der Probenarbeit für das Konzert am Ostersonntag, 1. April, in der Turnhalle der Grund- und Mittelschule begonnen. Damit dieses zu einem vollen Erfolg wird, mahnte Stein optimale Probendisziplin an.Im alten Jahr ist der Musikzug noch am Samstag und Sonntag, 2./3. Dezember, beim Hirschauer Weihnachtsmarkt gefordert, außerdem beim Lebendigen Adventskalender und an Heiligabend zum Mettengang. Das Jahr 2018 wird mit dem Auftritt beim CSU-Dreikönigs-Frühschoppen eingeläutet. Viel Arbeit gibt es während der närrischen Jahreszeit mit dem Faschings Warm-up (13. Januar), dem GaMu-Ball (27. Januar), dem Hirschauer Faschingszug (3. Februar) und schließlich der Teilnahme am Veedelszoch in Gerresheim und dem Rosenmontagszug in Düsseldorf (10. bis 12. Februar).Schon jetzt freuen sich die Hirschauer auf das Dance-Festival, zu dem die Majoretten und die Garde am 21. April in die Schulturnhalle einladen. Als besondere Herausforderung erachtete Stein das Internationale Jugendmusikfestival, bei dem der Musikzug vom 5. bis 9. Juli junge Musiker aus Australien zu Gast hat. Neben dem Marktplatzfest (11./12. August) zählt zu den Höhepunkten 2018 auch die Mitwirkung an drei Feuerwehr-Festumzügen: in Kohlberg (27. Mai), Kaltenbrunn (29. Juli) und Hirschau (20./22. Juli).Maximilian Stein würdigte die Verdienste langjähriger Aktiver. Der Musikzug sei ihnen für ihr Engagement zu großem Dank verpflichtet. Als Beleg für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit wertete Stein, dass Johannes Riß und Fritz-Bernhard Haberberger das Junior-Abzeichen geschafft haben. Letzterer habe die Prüfung sogar mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden.