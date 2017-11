Vermischtes Hirschau

06.11.2017

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Sonntag in einen Verbrauchermarkt in der Burgstraße in Hirschau eingestiegen. Laut Polizeipräsidium Oberpfalz erbeutete der Einbrecher aber lediglich einen einstelligen Bargeldbetrag

Am Sonntagmorgen gegen 0.45 Uhr sei bei der Polizei die Mitteilung über den Einbruch eingegangen. Eine Polizeistreife habe kurz darauf Einbruchsspuren an dem betreffenden Gebäude festgestellt. "Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Einbrecher verliefen ergebnislos", heißt es im Polizeibericht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe der unbekannte Täter lediglich einen Geldbetrag im einstelligen Bereich entwendet. Es entstand aber Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.Die Kripo Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 09621/8900. Gesucht werden Zeugen, die zur Tatzeit in Hirschau Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die möglicherweise mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten.