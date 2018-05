Vermischtes Hirschau

13.05.2018

15

0 13.05.201815

Ehenfeld. Ende Juli nehmen 24 Minis der Pfarrei St. Michael mit vier Betreuern an der internationalen Ministrantenwallfahrt in Rom teil. Pro Teilnehmer fallen um die 500 Euro an Kosten an. Da dies viel Geld ist, organisierten die Oberministranten Nicole Allwang, Leo Hüttner und Felix Rumpler zusammen mit Gemeindereferentin Barbara Schlosser eine Aktion. Die Ehenfelder konnten ihre Autos von den Ministranten waschen lassen. Gereinigt wurden über 70 Autos - und zwar außen und innen. Nach vier Stunden waren rund 780 Euro mehr in der Reisekasse. Die Autobesitzer hatten die Wartezeit genutzt, um Kaffee und Kuchen, gebacken und verkauft vom Mini-Team, oder andere Getränke zu genießen. Der Erlös aus diesem Verkauf floss ebenfalls in die Reisekasse der Ehenfelder Ministranten. Bild: fdl