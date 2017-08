Vermischtes Hirschau

Burgstall. Der Landkreis Amberg-Sulzbach ist zu einer ausgesprochenen Kirwa-Region geworden. Ein Traditionsfest sticht alljährlich durch ihr soziales Engagement heraus - die Burgstaller Kirwa. So auch heuer. Beim Danke-Essen, zu dem alle Helfer eingeladen waren, übergab Ortssprecher Hans Scharl eine 500-Euro-Spende an Diakon Richard Sellmeyer, den Geschäftsführer der Caritas-Sozialstation.

Scharl blickte auf die 39. Burgstaller Kirwa vom Juli zurück. Drei Tage Bilderbuchwetter, zünftig aufspielende Musikanten, 14 blitzsaubere Kirwapaare und eine riesengroße Gästeschar seien die Markenzeichen gewesen. All das hätte jedoch nicht ausgereicht, um die Veranstaltung zum Erfolg werden zu lassen. Dazu habe es vor allem den vorbildlichen Zusammenhalt der ganzen Dorfgemeinschaft gebraucht. Es sei nicht selbstverständlich, dass ein etwa 60 Einwohner zählendes Dorf zur Kirchweih mit 14 Paaren aufwarten könne. Hans Scharl: "Die Kirwa 2017 war wieder ein echtes Gemeinschaftswerk." In den Dank an die Helfer schloss er den Gebenbacher Pfarrvikar Christian Preitschaft mit ein, der den Festgottesdienst zelebriert und in seiner Predigt die soziale Einstellung der Dorfbewohner gelobt hatte.Heuer, so Scharl, habe man sich zum wiederholten Mal für die Hirschauer Caritas-Sozialstation als Spendenempfänger entschieden. Deren Wichtigkeit und das segensreiche Wirken des Pflegepersonals könne man täglich im Dorf miterleben. Dass das Geld hier in den richtigen Händen sei, bestätigte Diakon Sellmeyer. Er bescheinigte der Dorfgemeinschaft eine echte Vorbildfunktion. Seitens der Station habe man sich noch nicht auf ein konkretes Projekt festgelegt, für das die Spende verwendet werden soll.