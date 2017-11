Vermischtes Hirschau

02.11.2017

"Schod dafiar!" Wehmütig klangen die Kommentare, als Pfarrer Roman Breitwieser vor einigen Monaten angekündigt hat, dass er die evangelische Gemeinde verlässt. Groß war nun die Schar der Gläubigen, die sich zur Verabschiedung des beliebten Seelsorgers in der Gustav-Adolf- Gedächtniskirche einfand.

Dank für engagierte Arbeit

In großer Zuversicht

2002 war Breitwieser offiziell in sein Amt eingeführt worden, nachdem er schon rund neun Monate von der Sulzbacher Christuskirche aus während der pfarrerlosen Zeit mit der Seelsorgearbeit in der Hirschauer Kirchengemeinde beauftragt war. Zur Pfarrei mit ihren aktuell 810 Gemeindemitgliedern gehören neben Hirschau auch Schnaittenbach, Gebenbach, Mimbach und Mausdorf sowie Groß- und Kleinschönbrunn.Bis zu den Eingangstreppen hinaus war die Kirche beim Gottesdienst gefüllt, in dem Dekan Karlhermann Schötz Pfarrer Breitwieser offiziell von seinem Amt entpflichtete. Er bedankte sich bei dem scheidenden Geistlichen für 25 Jahre engagierte Arbeit im Dekanat in den Gemeinden Christuskirche Sulzbach-Rosenberg und Hirschau und als Seelsorger im Amberger Klinikum. Darüber hinaus habe er sich als Ökumene-Beauftragter des Dekanats, Mitglied in Pfarrkonferenz und Planungsausschuss, als Übersetzer für Delegationen aus der Partnerkirche in Brasilien, als Notfallseelsorger und als Fußballer in der Mannschaft der Pfarrer des Kirchenkreises Regensburg engagiert. Unter Auflegen der Hände bat er für Pfarrer Breitwieser und seine Frau Carla um Gottes Segen und Geleit.Ein Resümee über die eigene Arbeit zu ziehen, gar sich selbst zu loben, falle ihm schwer, bekannte Pfarrer Breitwieser. Er sei dankbar für die gemeinsame Zeit in der Gemeinschaft des Evangeliums. Lang war die Liste derer, denen er für die Zusammen- und Mitarbeit dankte. Dass das Zusammenwirken so gut geklappt hat, sei Gott zu verdanken. Er werde das gute Werk in Hirschau ohne ihn weiterführen und vollenden auf den Tag Jesu Christi. Ihm und seinem Nachfolger befehle er in großer Zuversicht die Gemeinde. "Einer hat gepflanzt, ich habe gegossen, eine andere wird ernten", sagte er.Groß war die Zahl der Ehrengäste, die Vertrauensmann Uli Gerlach nach dem Gottesdienst begrüßte. Birgit Schwalbe-Eberius, Seniorin des Pfarrkapitels, meinte, dass sie Pfarrer Breitwiesers Lachen bei den Konferenzen vermissen werde. Pfarrer Heinrich Arweck, ebenfalls für die evangelische Seelsorge im Klinikum zuständig, lobte den freundschaftlichen und ehrlichen Umgang miteinander. Pia Seidel-Haberkorn, Ehefrau von Pfarrer Breitwiesers Vorgänger, grüßte im Namen ihres wegen Krankheit verhinderten Ehemanns.Besonderen Anklang fand das in Oberpfälzer Mundart vorgetragene Grußwort von Heimatpflegerin Marta Pruy. Sie dankte nicht nur für das gemeinsame Passionssingen, sondern gab drei kleine, vom früheren Mesner der Christuskirche, Kurt Kohl, gab Schmankerln aus der ersten Zeit des Ehepaars Breitwieser und seiner Kinder in der Oberpfalz zum Besten und ehrte den scheidenden Pfarrer als einen "wirklichen Seel-Sorger".Zum Abschluss hatte Iryna Hermann, Organistin der katholischen Pfarrei, eine Überraschung parat. Mit Schülern und Konfirmanden hatte sie ein Lied für Pfarrer Breitwieser umgedichtet und eingeübt: "Du bist du." Im Anschluss nutzten die Gäste die Gelegenheit, sich im Gemeindehaus bei einem Stehempfang zu verabschieden.