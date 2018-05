Vermischtes Hirschau

07.05.2018

Im Bereich der Säge ist das Feuer ausgebrochen. Die Polizei schließt einen technischen Defekt nicht aus. Die Flammen fraßen sich an einem Holzbalken entlang zum Dach und setzten auch die Holzscheite in Brand, die rundherum lagen. Der Schaden dürfte ersten Schätzungen zufolge bei zwischen 1000 und 5000 Euro liegen.Auch Bürgermeister Hermann Falk war an die Einsatzstelle geeilt. Er zeigte sich erleichtert, dass kein größerer Schaden zu verzeichnen war. Bereits nach einer halben Stunde rückte die Feuerwehr wieder ab. Verletzt wurde niemand. Der Eigentümer des Gebäudes war am Montag zunächst nicht anzutreffen.