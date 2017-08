Vermischtes Hirschau

06.08.2017

Sie ist schon ein schönes Fleckerl - die Wiese zwischen den Anwesen Gleich und Langhammer am Kahlhof. Seit 1983 mutiert sie jedes Jahr an einem Tag zum Festplatz. Dann treffen sich dort ein paar Hundert Gäste zur Kahlhof-Kirwa.

Organisiert wurde die Kirwa, die keine Kirchweih im eigentlichen Sinn ist, zum 35. Mal von Artur Gleich, dem Ehrenvorsitzenden der Feuerwehr, der dabei insbesondere vom stellvertretenden Feuerwehrvorsitzenden Thomas Maier tatkräftig unterstützt wurde. Gleich war mit dabei, als 1983 bei der Gasslkirwa im Scherben-Gassl einige ganz gut aufgelegte Gäste auf die originelle Idee kamen, den Gasslkirwabaum zum etwa eineinhalb Kilometer entfernten Kahlhof zu bringen.Der Baum wurde dort nie gesichtet. Die Wette, dass der Transport klappt, wurde verloren. Dennoch war das die Geburtsstunde der Kahlhofkirwa. Für Artur Gleich - damals noch Feuerwehrvorsitzender - stand von Anfang an fest, dass die Wehr, insbesondere deren Nachwuchs, in den Genuss des Erlöses kommen sollte. So packte auch dieses Mal wieder ein großes Helferteam der Wehr an, damit sich die Gäste wohlfühlen konnten. Das gelang. Egal ob Kaffee, Kuchen, Käse, Grillgerichte oder Frischgetränke - alles wurde restlos an den Mann bzw. die Frau gebracht. Damit ist klar, dass sich die bisher erzielte Spendensumme für die Feuerwehr in Höhe von gut 50 000 Euro spürbar erhöhen wird.Den besonderen Reiz des Festes macht der Verzicht auf laute Musik aus. So konnten die Gäste in normaler Lautstärke miteinander plaudern.