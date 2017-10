Vermischtes Hirschau

05.10.2017

382 736 Euro hat es gekostet, das neue Löschfahrzeug der Feuerwehr Hirschau. Die Anschaffung war laut Bürgermeister Hermann Falk dringend geboten: "Das HLF 20 ist eine gute Investition in die Sicherheit der Bürger. Die Feuerwehr kann den Schutz der Menschen und ihrer Güter nur mit modernster Ausrüstung gewährleisten."

Gesamtkosten von 382 736 Euro Kommandant Sebastian Jasinsky ließ die Geschichte des Fahrzeugkaufs Revue passieren. Wegen der finanziellen Vorteile suchte man einen Partner für eine interkommunale Beschaffung und fand ihn mit der FFW Ebnath. Für das Fahrgestell erhielt die Firma MAN den Zuschlag (77 707 Euro), für die Beladung die Firma Feuerschutz Ludwig (74 187 Euro), für den Aufbau die Firma Rosenbauer (230 842 Euro).



Bei Gesamtkosten von 382 736 Euro floss von der Regierung ein Zuschuss von 137 445 Euro, der Landkreis gab 48 100 Euro dazu. Die Stadt musste 197 455 Euro aufwenden - laut Jasinsky "ein hoher Betrag, der für die Sicherheit der Bevölkerung gut angelegt ist".



Die Wehr habe jetzt ein Fahrzeug mit neuester und innovativer Technik. Für die Aktiven bedeute dies mehrere Stunden Einweisung und Übung, stellte der Kommandant fest. Im Vergleich zum Vorgänger, dem LF 16, hat die Neuanschaffung viel mehr Bedienungsmöglichkeiten und Gerätschaften, die für die Bekämpfung von Wohnungs-, Zimmer- und Flächenbränden genauso benötigt werden wie zur technischen Hilfe bei Verkehrs- oder Tiefbauunfällen. Beim Blick auf den im Hof aufgebauten stattlichen Fuhrpark wies Jasinsky darauf hin, dass das von ihm erstellte Fahrzeugkonzept fast erfüllt sei. 2013 sei der Gerätewagen Logistik, 2015 die Drehleiter und jetzt das HLF 20 beschafft worden.



Nun müssten noch das alte TLF 16 und das MZF ersetzt werden. Er hoffe, dass diese 2019 beschafft werden können. Sein Dank galt Bürgermeister, Stadtrat, Landkreis und der Ebnather Wehr - die Zusammenarbeit sei hervorragend gewesen. (u)

Zur Übergabe und Segnung des neuen Fahrzeugs konnte Vorsitzender Michael Schuminetz im Feuerwehrhof viele Ehrengäste, die Aktiven sowie Vertreter der Orts- und Patenwehren begrüßen. Den Kommandanten der Feuerwehr Ebnath und ihrem Bürgermeister Manfred Kratzer galt ein besonderer Gruß: Der Kauf des HLF 20 war, auch dank einer besseren Förderung durch den Freistaat, günstiger geworden, da im Zuge der interkommunalen Beschaffung die Ebnather Wehr das identische Fahrzeug erworben hatte.Bürgermeister Falk bezeichnete die Feuerwehr "als unverzichtbar für die Infrastruktur der Stadt und ihre Bevölkerung". Nur mit modernstem technischem Equipment könne sie ihre Aufgaben schnell, effektiv und erfolgreich bewältigen. Den Feuerwehrleuten sei man für ihre ehrenamtliche und oft gefährliche Tätigkeit zu Dank verpflichtet. "Ihr seid immer einsatzbereit. Ihr geht für uns durchs Feuer", sagte er, als er den Fahrzeugschlüssel übergab.Mit dem Versprecher des Tages, der die Umstehenden schmunzeln ließ, eröffnete Kreisbrandrat Fredi Weiß sein Grußwort, als der Schnaittenbacher seiner Freude Ausdruck verlieh, "bei diesem bedeutenden Ereignis der Feuerwehr Schnaittenbach dabei zu sein". Er wies auf die veränderten Anforderungen an die Wehr hin. Im Mittel kämen derzeit auf einen Brandeinsatz vier Hilfeleistungseinsätze im technischen Bereich.Mit dem HLF 20 sei die Hirschauer Wehr von der Ausrüstung her auf der Höhe der Zeit. Die Ersatzbeschaffung für das 33 Jahre alte LF 16 sei dringend notwendig gewesen. Weiß dankte dem Stadtrat und Bürgermeister Falk für die Finanzmittel. Er betonte die Besonderheit des ehrenamtlichen Dienstes, den Feuerwehrleute leisten: "Bei keinem anderen Ehrenamt wird das ganze Jahr hindurch Tag für Tag rund um die Uhr Einsatzbereitschaft verlangt."Eine Lanze für die Feuerwehr brach auch stellvertretende Landrätin Brigitte Bachmann. Oft werde nicht wahrgenommen, wie wertvoll der Dienst der Feuerwehr für die Allgemeinheit ist, wie viele Freizeitopfer die Aktiven bringen und mit welchen Situationen sie konfrontiert werden. All das verdiene höchste Anerkennung. Ebnaths Bürgermeister Kratzer dankte für die ausgezeichnete Zusammenarbeit bei der Fahrzeugbeschaffung. Die beiden Ebnather Kommandanten unterstrichen dies mit einem Erinnerungsteller.Die kirchliche Segnung des HLF 20 nahmen die Pfarrer Hans-Peter Bergmann und Roman Breitwieser vor. Beide betonten, dass den Feuerwehrleuten ein Höchstmaß an Belastungsfähigkeit, Geistesgegenwart, Mut und Konsequenz abverlangt würden. Nach dem Festakt lud Jasinsky zur Fahrzeugbesichtigung ein, bevor auf die Gäste in der Fahrzeughalle eine von der Stadt spendierte Brotzeit wartete.