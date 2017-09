Vermischtes Hirschau

22.09.2017

14

0 22.09.201714

"The Final Countdown" - mit einem treffenderen Song hätte das Jugendorchester das Musikzug-Auftaktfest nicht eröffnen können. Denn für Dirigentin Annette Pruy-Semsch und 2. Vorsitzenden Michael Meindl war die Veranstaltung ein Abschiedsfest.

Pruy-Semsch und Meindl können ihre Ämter und Aufgaben beim Musikzug nicht mehr wahrnehmen. Annette Pruy-Semsch ist seit August Beratungslehrerin Schulpsychologie am Staatlichen Schulamt im 250 Kilometer entfernten Miltenberg. Michael Meindl unterrichtet seit Schuljahrsbeginn an der Mittelschule Pfaffenhofen an der Ilm, 160 Kilometer weit weg von Hirschau.Die lockere Stimmung, die in der Schulaula herrschte, konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Abschiednehmen allen Beteiligten nicht leicht fiel. Mit Pruy-Semsch und Meindl verliert der Musikzug zwei tragende Säulen, die sich um große Verdienste erworben haben. Das unterstrich nicht nur Vorsitzender Maximilian Stein in seinen Dankesworten. Aus Parkstein war die stellvertretende Bezirksvorsitzende des Nordbayerischen Musikbunds (NBMB), Gisela Weß, nach Hirschau gekommen. Sie zeichnete Annette Pruy-Semsch für ihre herausragenden Verdienste um die Blasmusik und ihre 15-jährige Dirigententätigkeit mit der silbernen NBMB-Ehrennadel aus. Michael Meindl steckte sie die Ehrennadel in Bronze des NBMB an als Anerkennung für seine zehnjährige Vorstandstätigkeit.Auch Bürgermeister Hermann Falk würdigte die engagierte Arbeit der beiden Scheidenden. Als Dirigentin habe Annette Pruy-Semsch großen Anteil daran, dass der Musikzug als Werbeträger für Hirschau gilt. Die Orchestermitglieder warteten mit Geschenkkörben auf, die Orchestersprecher Jürgen Enderer, Michael Bauer und Anita Pirner überreichten. Sophia Hofmann unterstrich den Dank des Jugendorchesters mit Erinnerungsfotos und einem kleinen Überraschungskonzert. Matthias Fenk, Matthias Siegert-Strobl, Susanne Luber und Andrea Hofmann sagten als Hirschau-Hahnbacher Hornquartett "3 H" Dank und Lebewohl.Annette Pruy-Semsch und Michael Meindl bedankten sich ihrerseits: Man habe gemeinsam viel erlebt und geschafft. Die Dirigentin erinnerte an die Erfolge bei den Wertungsspielen, die Teilnahme an den Rosenmontagszügen in Düsseldorf und den Oktoberfest-Umzug in München. Als herausragendes Erlebnis nannte sie den Auftritt bei der Illumination des Hirschauer Papst-Christbaums auf dem Petersplatz in Rom. Beide wollen dem Musikzug weiter verbunden bleiben. Das machten sie nicht zuletzt dadurch deutlich, dass sie ihre Landsknecht-Uniformen - wie sonst bei Ausscheidenden üblich - nicht abgeben.Zum guten Schluss wurden die zwei vom Musikzug-Orchester nochmals gefordert. Nachdem Matthias Fenk den Egerländer Fuhrmannsmarsch dirigiert hatte, durfte Annette Pruy-Semsch bei den Freundschaftsklängen noch einmal selbst zum Dirigentenstab greifen, ehe Michael Meindl Gleiches beim Glück-auf-Marsch tat.Den musikalischen Schlusspunkt setzte das Orchester mit dem Trompetenecho unter Leitung von Wolfgang Vögele, dem potenziellen Nachfolger von Annette Pruy-Semsch. Er wird den Musikzug am Sonntag, 24. September, beim Luftklangmeilen-Auftritt dirigieren.