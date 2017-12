Vermischtes Hirschau

11.12.2017

Für Bewohner und das Personal des BRK-Heims St. Barbara ist am Barbaratag seit 1999 schon ein wenig Weihnachten. Da kommt der Vorstand des Förderkreises Altenhilfe zu Besuch - nicht mit leeren Händen. Heuer zum 19. Mal. Vorsitzender Werner Schulz und seine Delegation hatten Geschenke im Wert von 1300 Euro dabei.

Im Festsaal wurden Schulz, seine Stellvertreterin Hildegard Kohl sowie die Vorstandsmitglieder Heidi Flierl und Bärbel Birner von Heimleiterin Astrid Geitner und Bewohnern begrüßt. Der Vorsitzende erläuterte kurz, warum er einst im Stadtrat für das Heim die Namensgebung St. Barbara beantragt hatte. Hirschau sei Bergbaustadt, die Heilige Barbara die Schutzheilige der Bergleute. Zugleich sollte die Namensgebung daran erinnern, dass die Stiftung des ersten Spitals Ende des 17. Jahrhunderts der Bürgermeistersgattin Barbara Roth zu verdanken sei. Er erinnerte an die Umstrukturierung des 1993 geschlossenen Krankenhauses in das 1996 eingeweihte Seniorenwohn- und Pflegeheim.In dem Haus, in dem heute betagte Menschen ihren Lebensabend verbringen, seien 1977 noch 287 Kinder zur Welt gekommen. Die schwierige Finanzsituation des Krankenhauses und der auch in Hirschau sich abzeichnende demografische Wandel habe ihn 1984 veranlasst, den Förderkreis Alten- und Pflegeheimbau ins Leben zu rufen. Schulz freute sich, in der Runde die Gründungsschatzmeisterin des Förderkreises, Erika Karl, zu sehen. Mit ihrem Frauenkreis habe sie durch Handarbeitsbasare rund 70 000 Deutsche Mark für den Heimbau erarbeitet. Der Förderkreis habe sich als ideeller und materieller Motor des Heimbaus verstanden und nicht zuletzt dank der Unterstützung des stellvertretenden Vorsitzenden Klaus Conrad rund 450 000 Euro zu Bau und Ausstattung des Hauses beigetragen.Höchste Anerkennung zollte Schulz dem Heimpersonal. Es leiste in vielerlei Hinsicht Schwerstarbeit. Mit dem mitgebrachten 1000-Euro-Scheck wolle man den Kauf eines großen Sonnensegels in der Gartenanlage und erhöhter Sitzmöbel für den Wintergarten unterstützen. Für das Heimpersonal hatte die Delegation 75 Pfund Kaffee im Gepäck. Heimleiterin Astrid Geitner dankte mit herzlichen Worten für die neuerlichen Geschenke.