21.09.2017

Bereits zum 40. Mal veranstaltete die Frauen-Union einen Herbst-Flohmarkt. Zum Jubiläum gab es nicht nur den Rekorderlös von 940 Euro, sondern auch prominenten Besuch. Bundestagsabgeordneter Alois Karl machte den fleißigen FU-Damen um Vorsitzende Bärbel Birner seine Aufwartung.

Birner erläuterte dem Abgeordneten, dass der FU-Ortsverband bis heute an der 1978 begründeten Tradition festhalte, den Erlös des Flohmarkts für gemeinnützige und soziale Einrichtungen in Hirschau zu spenden. Man empfinde das C und S im Parteinamen als Verpflichtung, sich für Schwächere und Bedürftige zu engagieren.Wie schon in den vergangenen Jahren wurden die CSU-Frauen von ihrem Mitglied Renée Ehringer-Hoffmann samt Ehemann unterstützt. Beide hatten das Gebäude, den Innenhof und den Vorplatz ihres Steingutmuseums und zudem ein großes Warensortiment für den Flohmarkt zur Verfügung gestellt. Bei den Auf- und Abbauarbeiten packten Reinhold Birner und Dieter Hoffmann kräftig mit an.Insgesamt zwölf Stunden Freizeit opferten die FU-Mitglieder an zwei Tagen für die Betreuung der Verkaufsstände. Dafür zollte ihnen Alois Karl hohe Anerkennung. Es sei imponierend, wenn diese Veranstaltung seit vier Jahrzehnten regelmäßig ausgerichtet werde. An den Kleiderständern und Tischen hatte sich dank der Unterstützung durch die Bevölkerung ein breites Sortiment an gut erhaltener Kleidung, Bettwäsche, Haushaltswaren, Sportartikeln und Spielsachen angesammelt.Die zu Schnäppchenpreisen angebotenen Artikel lockten bei idealem Einkaufswetter zahlreiche Kunden an. Nicht wenige nutzten ihren Einkauf zu einem Stopp an der von Rita Beck betreuten Kaffee- und Kuchentheke. Von dort stammte am Ende ein respektabler Anteil des Reinerlöses von 940 Euro. Der Vorstand wird bei seiner nächsten Sitzung entscheiden, wer dieses Jahr in den Genuss des Geldes kommt.