Vermischtes Hirschau

20.03.2018

Erneut betete der Frauenbund einen Lichterkreuzweg am Kalvarienberg. Bei kühlem Wetter fanden sich kurz vor Einbruch der Dunkelheit am Fuße der Anhöhe 25 Gläubige ein. Gemeinsam mit Pfarrer Hans-Peter Bergmann machten sie sich mit brennenden Kerzen auf den Weg in die anbrechende Nacht und zogen betend und singend den Kalvarienberg hinauf. An jeder der mit Kerzen beleuchteten 14 Kreuzwegstationen, deren Entstehung bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurückreicht, trugen Bergmann sowie die Vorsitzenden Gerlinde Siegert und Irmgard Sellmeyer Meditationstexte zum Leiden Jesu vor. Zwischen den Stationen wurden zur Passionszeit passende Lieder angestimmt. Schließlich wurde beim Kreuz auf dem Kalvarienberggipfel eine 15. Station gebetet: "Jesus, von den Toten auferstanden". Wegen des immer stärker werdenden Regens verzichtete man auf den sonst üblichen Besuch der Grabkapelle. Anschließend wärmten sich alle im Pfarrheim auf.