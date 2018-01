Vermischtes Hirschau

24.01.2018

In Deutschland lässt es sich so gut leben wie fast nirgendwo sonst auf der Welt. Dies gilt jedoch nicht für alle hierzulande. Diesen Menschen helfen die Amberger Tafel und der KDFB-Solidaritätsfonds "Frauen helfen Frauen in Not". Der Hirschauer Frauenbund leistet hier Unterstützung. Jede der beiden Initiativen wurde mit einer 500-Euro-Spende bedacht.

Bei der Übergabe der Schecks übte Gerlinde Siegert Kritik am Konsumverhalten vieler Bürger. Tag für Tag würden in Deutschland Tonnen von Lebensmitteln vernichtet. Die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter der Amberger Tafel kümmerten sich darum, dass übriggebliebene Lebensmittel nicht weggeworfen, sondern an Menschen verteilt würden, die diese dringend benötigten. Dieses mitmenschliche Engagement wolle der Frauenbund mit der Spende unterstützen. Dass man die Summe gut gebrauchen könne, betonte Tafel-Vorsitzender Bernhard Saurenbach in seinen Dankesworten. Die drei Kühltransporter der Tafel etwa legten jährlich rund 46 000 Kilometer zurück. Dies bedeute nicht unerhebliche Treibstoffkosten. Nach seinen Worten sind unter den 806 Haushalten, die man versorgt, auch 14 aus dem Gemeindegebiet der Stadt Hirschau.Weniger bekannt als die Amberger Tafel, darauf wies Irmgard Sellmeyer hin, sei in der Region der Solidaritätsfonds "Frauen helfen Frauen in Not" des KDFB-Diözesanverbands Regensburg. Der leiste Frauen und deren Familien im Bistum Regensburg, die unverschuldet in Not geraten seien, schnell und unbürokratisch Hilfe, und zwar unabhängig von einer Mitgliedschaft im Katholischen Frauenbund. Den 500-Euro-Scheck nahm die Vorsitzende des Frauenbund-Bezirks Sulzbach-Rosenberg, Margarete Hirsch, entgegen. Sie berichtete, dass der Solidaritätsfonds bereits in den 1980er-Jahren als Nachfolger der sogenannten Nothilfe gegründet worden sei. Dank galt den Frauen, die durch ihre Mitarbeit bei Aktion die Spende ermöglicht haben.