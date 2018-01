Vermischtes Hirschau

30.01.2018

6

0 30.01.2018

Die Spendenfreudigkeit des Hirschauer Frauenbunds ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Von der Freigiebigkeit profitieren alle Jahre die verschiedenen sozialen und gemeinnützigen Organisationen und Vereine. Eine davon, die Selbsthilfegruppe krebskranker Kinder Amberg-Sulzbach, gehört seit 1988 ohne Unterbrechung zu den Begünstigten.

27 Mal händigte der Zweigverein an Gerda Schommer einen Spendenscheck aus. Seit drei Jahren nimmt ihn mit Petra Waldhauser eine Hirschauerin in Empfang. Waldhauser ist heute Vorsitzende der Selbsthilfegruppe. Das Frauenbund-Führungstrio Roswitha Wendl, Irmgard Sellmeyer und Gerlinde Siegert hatte für sie 1000 Euro parat.Siegert betonte, dass die 30. Frauenbund-Spende von vielen fleißigen Mitgliedern ermöglicht worden sei, die bei den Aktionen mitgeholfen haben. Auch den Kunden sei zu danken, die bei den Frauenbund-Verkaufsständen beim Frühjahrs- oder Weihnachtsmarkt eingekauft haben. All diese schloss Petra Waldhauser in ihre Dankesworte ein. Die Unterstützung durch den Frauenbund sei einmalig, sagte sie. Das Geld werde man für die Familienhilfe verwenden. Aktuell betreue man 15 Kinder im Raum Amberg-Sulzbach.