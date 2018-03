Vermischtes Hirschau

26.03.2018

26.03.2018

Der Stadt Hirschau steht von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. Juli, ein großes Fest ins Haus. Die Feuerwehr, am 6. Januar 1868 gegründet, feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Was wäre so ein Fest ohne Schirmherrn und Festmutter? Die Jubelwehr wird in beiden Fällen fündig.

Das Festprogramm Das Festprogramm zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr Hirschau beginnt am Freitag, 20. Juli, um 18.30 Uhr mit dem Bieranstich (Einlass ab 18 Uhr) im Festzelt, das auf dem ehemaligen Sportplatz der SpVgg Weiße Erde beim Josefshaus aufgestellt wird. Ab 20 Uhr spielt beim Partyabend für Jung und Alt die Band High Line.



Der Samstag, 21. Juli, steht von 14 bis 17 Uhr unter dem Motto "Erlebe deine Feuerwehr". Geboten werden ein Rundblick über Hirschau mit der Drehleiter, eine Fahrzeug- und Geräteschau, ein Feuerlöschtraining für jedermann und Infostände von Jugendfeuerwehr, Bayerischem Roten Kreuz, Technischem Hilfswerks und Wasserwacht. Um 20 Uhr beginnt im Festzelt ein Stimmungsabend mit der Gruppe Intermezzo (Einlass ab 18 Uhr).



Der Sonntag, 22. Juli, startet um 8.30 Uhr mit der Aufstellung zum Kirchenzug am Festplatz. Um 9 Uhr wird in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Danach finden im Festzelt beim Frühschoppen die Festansprachen statt. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen. Der Festzug (Aufstellung um 13.30 Uhr) setzt sich um 14 Uhr in Bewegung und führt durch die Innenstadt zurück ins Festzelt, wo bis zum späten Abend Festbetrieb herrscht und die Pirker Blechmusi für Stimmung sorgt. Der Eintritt ins Festzelt ist an allen drei Tagen frei. (u)

Bürgermeister Hermann Falk und Silvia Maier zierten sich nicht lang und sagten Ja zur Übernahme der Ehrenämter. Mit einer 15-köpfigen Abordnung, zu der auch acht fesche Festdamen gehörten, waren Kommandant Sebastian Jasinsky und Vorsitzender Michael Schuminetz ins Amtszimmer des Bürgermeisters im Rathaus eingerückt, um sie darum zu bitten.In Versform kamen die Führungskräfte der Hirschauer Wehr ohne Umschweife zur Sache: "Ein Schirmherr muss her, das ist jetzt klar, wie es bei jedem Fest schon war. Mit einem guten Draht nach oben, dass ja keine Wolken am Himmel toben." Sie hatten auch eine klare Vorstellung, wer für das Amt in Frage kommt: "Es gibt nur einen, der dies kann, unser Bürgermeister als Wettermann." Als "Machtwerkzeug" wurde ihm ein Schirm übergeben, der beim Fest höchstens gegen die Sonne zum Einsatz kommen soll. "Wir wissen ja, auf dich ist Verlass, da wird unser Fest ganz sicher nicht nass." Außerdem erhielt Falk für seine Frau, die während des Festes des Öfteren auf ihn verzichten muss, einen Blumenstrauß. Der Aufforderung "darum zier dich nicht lang, schlag freudig ein" kam das Stadtoberhaupt nach. Es sei für ihn eine Ehre, für dieses Großereignis, auf das er sich freue, die Schirmherrschaft zu übernehmen. Er sei stolz auf die Feuerwehr und deren Einsatz zum Wohle aller.Den Schirmherrn-Vertrag in der Tasche, wandten sich Jasinsky und Schuminetz an Silvia Maier. "Es soll eine besondere Festmutter sein: attraktiv, dynamisch und emanzipiert obendrein", erklärte der Kommandant. All dies treffe auf Silvia Maier zu. Um ihr Herz zu erweichen, überreichte ihr der Vorsitzende einen Blumenstrauß. Silvia Maier ließ sich nicht zweimal bitten. Sie fühle sich geehrt und übernehme gerne diese Aufgabe, bekannte sie vor versammelter Mannschaft. Bürgermeister Falk lud die Feuerwehrdelegation samt Festdamen zu einem Umtrunk und Imbiss ein.