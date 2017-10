Vermischtes Hirschau

Zu 95 ausgefüllten Lebensjahren gratulierte Bürgermeister Hermann Falk Hildegard Ernst. Sie wurde als achtes von neun Kindern der Schuhmacher-Eheleute Rittner 1922 in Freihung geboren. Nach der Schulzeit war sie bis Kriegsbeginn in einen Haushalt in Nürnberg tätig. In der Kriegszeit war sie als Postzustellerin in Freihung tätig und versorgte mit ihrer Mutter die Landwirtschaft. 1953 heiratete sie Georg Ernst, der 1974 zum Bürgermeister gewählt wurde, wodurch auch die Jubilarin im öffentlichen Leben stand. Das Paar schenkte einer Tochter und zwei Söhnen das Leben. 2005 zogen die beiden zur Tochter Veronika nach Hirschau. 2007 verstarb Ernsts Ehemann. Zum Festtag gratulieren die Kinder mit Familien, vier Enkel und drei Urenkel. Ernst ist noch sehr interessiert am öffentlichen Leben, die Amberger Zeitung ist ihre tägliche Lektüre. Nur das Gehen bereitet ihr Probleme.