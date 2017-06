Vermischtes Hirschau

01.06.2017

86

0 01.06.201786

Das Anhalten des Monte Coasters mag der Hackl Schorsch gar nicht. "Bremsen ist wider meine Natur", sagt er, legt den Hebel leicht nach vorne und setzt den Coaster langsam in Bewegung. Aber gleich muss er wieder bremsen - weil es der Regisseur so will.

Bremsen mag er nicht

Wärme aus Biogas

Rodellegende Georg Hackl Zu seinen größten sportlichen Erfolgen zählen drei olympische Gold- sowie zwei Silbermedaillen im Einsitzer, die er bei sechs Teilnahmen in Folge von 1988 bis 2006 errang. Georg Hackl ist nicht nur in Rodelkreisen längst eine Legende. Der 1966 in Berchtesgaden geborene Ausnahmesportler hat es durch seine offene und direkte Art geschafft, als Akteur einer Randsportart zum Medienstar zu werden. Er machte Weißbier gesellschaftsfähig und schaffte nach seiner aktiven Karriere nahtlos den Übergang zum Trainer und gefragten Schlittenbauer. Schon als Sportler war er bekannt als Tüftler, der seine Schlitten so lange optimierte und veränderte, bis sie seinen hohen Ansprüchen genügen konnten.



Georg Hackl sitzt seit 2002 für die CSU als ordentliches Mitglied im Kreistag von Berchtesgaden und entwirft eine eigene Trachtenkollektion. Außer seinen geschäftlichen Interessen verfolgt Georg Hackl vielfältige soziale Aktivitäten. So tritt er für die Aktionsgruppe Kinder in Not auf und ist Schirmherr der Stiftung Juvenile Adipositas mit Sitz in Bischofswiesen. Dort wohnt er auch. (ass)

Der Monte Kaolino ist an diesem Tag der Schauplatz von Filmaufnahmen mit der Rodellegende aus dem Berchtesgadener Land. Aber so ganz passt die Rodelbahn auf dem Monte nicht zu den Bildern, die man vom Hackl Schorsch aus dem kalten Eiskanal im Kopf hat. Aber das ist beabsichtigt. Denn der lustige Dreh im Coaster hat einen ernsten Hintergrund: Georg Hackl ist sei Jahren als Botschafter für Biogas unterwegs. Und an diesem Tag dreht er in Hirschau einen kurzen Spot, der auf You-Tube zu sehen sein wird."Sieht so der Wintersport der Zukunft aus?", fragt er in die Kamera, bläst kurz die Luft aus, klappt sein Visier nach unten und löst die Bremse des Coasters. Um sofort wieder abzubremsen. Das Team braucht die Aufnahme noch einmal und noch einmal. Mal sagt der Hackl Schorsch ein Wort zu viel, dann kommt plötzlich die Sonne hinter den Wolken hervor und die Aufnahme ist viel zu hell.Helm aufsetzen, Satz sagen, pusten, Visier runter und losfahren - so geht es immer wieder. Bis Georg Hackl endlich erlöst ist und hinter der ersten Steilkurve verschwindet. Und mit Sicherheit bremst er nicht mehr, bis er unten angekommen ist. Denn bremsen ist ja wider seine Natur, wie er so schön sagt. Und so allmählich wird auch klar, was er uns mit diesem Spot sagen will: Wenn die Erderwärmung so weitergeht, dann wird es bald nur noch die Sommerrodelbahnen geben, wie der Monte Coaster eine ist. Wintersport ist dann gar nicht mehr möglich.Eine mögliche Lösung sei eben die Biogas-Technologie. "Seid's Ihr überhaupt dem Biogas positiv gegenüber eingestellt?", will Georg Hackl gleich einmal von den Leuten von der Zeitung wissen. Um anschließend fundiert über die Technologie zu referieren. Er kennt natürlich die Argumente der Gegner, weiß von Mais-Monokulturen und ihren Nachteilen für das ökologische Gleichgewicht. Auch über die Alternativen ist er gut informiert: "Die durchwachsene Silphie habe ich daheim im Garten", erzählt er und fordert, dass die Kinder gut Bescheid wissen sollten über die Zusammenhänge in der Natur.Die Biogasbauern aus dem nahen Weiher hören es gern. Vom Gipfel des Monte Kaolino aus ist ihre Anlage sehr gut zu sehen. Das Freibad bezieht seine Wärme von ihr, im Winter wird das nahe Gewerbegebiet beheizt. Um die 1000 Megawatt Wärme pro Jahr bekommt das Freibad aus der Anlage von Werner Wendl, Norbert Stangl, Karl Hanauer, Laurenz Beck und Hermann Ott. Damit beheizt die Stadt Hirschau das Planschbecken, das Nichtschwimmer- und das Schwimmerbecken sowie die Sanitäreinrichtungen des Freibads und des Campingplatzes, die Betriebsgebäude und das Restaurant. Da lässt es sich Bürgermeister Hermann Falk natürlich nicht nehmen, selbst beim Dreh mit der Rodellegende vorbei zu schauen.Regisseur und Kameramann haben inzwischen Gefallen gefunden an den Fahrten mit dem Monte Coaster. Samt Kamera zwängen sie sich in den engen Schlitten und lassen sich den Berg hochziehen. Doch der Hackl Schorsch fährt voran. Und anhalten wird er diesmal mit Sicherheit nicht. "Weil bremsen ist wider meine Natur", wie er so schön sagt.