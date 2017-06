Vermischtes Hirschau

05.06.2017

Für Kirchweih-Kenner ist die Krickelsdorfer Kirwa am Wochenende nach Pfingsten ein Muss. Im Dorf mit rund 100 Einwohnern ging es bislang drei Tage hoch her. Heuer ist das anders, gefeiert wird nur an zwei Tagen.

Krickelsdorf. Die Kirwa läuft nur noch am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni, am Montag, 12. Juni, kehrt der Alltag wieder im Ort ein. Krickelsdorf ist seit April vergangenen Jahres Großbaustelle, Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbau bestimmen das Dorfleben. Für die Kirwa gibt es einen weiteren Wermutstropfen: Dorfgasthaus-Wirtin Sieglinde Wittmann, genannt Linde, zieht sich aus dem Kirwageschäft zurück. Ihr Rückzug ändert nichts daran, dass ihr uriges Wirtshaus, ihr Biergarten und ihr Hof (bei schlechtem Wetter notfalls auch der Stodl), Zentrum des Geschehens bleiben.KLB und Landjugend Krickelsdorf sorgen für zwei schöne Kirwatage. Wie in den vergangenen Jahren wird kein Zelt aufgestellt, alles spielt sich unter freiem Himmel ab. Die Musikgruppen spielen ohne elektronische Verstärker. Am Samstag um 14 Uhr wird auf der Dorfplatz der Baum aufgestellt, ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Köichln, Bratwürste vom Grill und kühle Getränke sowie eingelegten Limburger und Obatzten, beide nach Spezialrezept zubereitet von Lindes Schwester Agathe.Ab 19.30 Uhr spielen d'Heibirln auf. Den Festgottesdienst am Sonntag um 9.30 Uhr am Dorfplatz zelebrieren der Ehenfelder Ruhestandspfarrer Konrad Kummer und Diakon Richard Sellmeyer.Danach ist Frühschoppen und ab 11.30 Uhr gibt's Mittagessen (Braten, Bratwürste vom Grill). Ab 14.30 Uhr tanzen die 19 Paare den Baum aus, begleitet von S'Vilsblech aus Vilseck. Gegen 21 Uhr beginnt der letzte Höhepunkt der Kirwa: die Verlosung des Baums und weiterer Preise.Zu später Stunde wird es dann heißen: "Laout dann heier die Krickelsdorfer Kirwa leider scho naou?" Die wegen der Baumaßnahmen nötigen Umleitungen sind ausgeschildert, ebenso die Parkmöglichkeiten.