Vermischtes Hirschau

19.06.2017

Die gelblich-graue Rauchsäule ragte hoch in den Himmel empor: In Ehenfeld brannte am Montag eine große Scheune lichterloh. 50 der 70 Rinder aus dem angebauten Stall brachten Rettungskräfte und Nachbarn, die beherzt zu Hilfe geeilt waren, ins Freie. Somit waren die Tiere in Sicherheit, kamen nicht zu Schaden.

Der Montagnachmittag ist ein heißer Junitag, im Schatten sind es 26,5 Grad. In Ehenfeld ist ein Landwirt damit beschäftigt, Heu einzubringen. Die Familie hat ihren Hof im Dorf. Ihr Aussiedlerstall mit rund 70 Rindern und einer Scheune, in der Heu und Stroh als Futtermittel für die Tiere gelagert werden, steht am südlichen Ortsrand von Ehenfeld.Aus noch nicht geklärter Ursache bricht am frühen Nachmittag in dieser Scheune ein Feuer aus. Die Flammen breiten sich rasend schnell aus, im Nu brennt das etwa 400 Quadratmeter große Gebäude lichterloh. Um 14.28 Uhr geht bei Kreisbrandmeister Martin Schmidt der Alarm ein. Der Seugaster macht sich sofort auf den Weg nach Ehenfeld und übernimmt dort die Einsatzleitung der Feuerwehr. Ebenso Kreisbrandrat Fredi Weiß. Neben der Ortsfeuerwehr rücken Löschfahrzeuge aus Hirschau, Massenricht, Schnaittenbach, Großschönbrunn und Freihung aus. Von allen Seiten bekämpfen 120 Feuerwehrleute die Flammen. Ausgerückt ist auch die Drehleiter der Hirschauer. Die Scheune ist nicht zu retten. Vorsichtshalber bringen Feuerwehr und Männer aus dem Dorf, die ebenfalls zu Hilfe geeilt sind, rund 50 Rinder aus dem angebauten Stall ins Freie. Mit Pflöcken und Trassierband wird auf der angrenzenden Wiese ein Pferch eingerichtet. Nachbarn, aber auch Feuerwehrleute, haben ein wachsames Auge auf die Rinder, damit sie nicht ausbrechen. Aufgeregt rennen Kälbchen hin und her. Von Zeit zu Zeit brüllen Muttertiere.Tierarzt Tobias Guggenmos, drei Kollegen und eine Ärztin des Veterinäramtes verschaffen sich einen ersten Überblick, ob die Tiere durch das Feuer verwundet wurden. "Keines ist hochgradig verletzt", gibt Guggenmos Entwarnung. Er hofft, dass bis zum Abend der Stall wieder betreten werden kann. Schließlich müssen die Kühe gemolken werden.Nur eine Straße trennt die brennende Scheune von einem benachbarten Wohnhaus. Die Feuerwehr verhindert, dass die Flammen auf das Gebäude übergreifen. Trotzdem hinterlässt der Brand seine Spuren: Durch die mörderische Hitze des Feuers schmelzen die Rollläden an den Fenstern. Andere Gebäude und Stallungen in der Umgebung werden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden ist am Nachmittag noch nicht absehbar. Klar ist nur, dass er in die Hundertausende gehen wird. Auf der Wiese schräg unterhalb des qualmenden Trümmerfelds, auf das die Feuerwehr unaufhörlich Wasser spritzt, weil immer wieder Glutnester aufflammen, parken sechs Rettungswagen nebeneinander. Ausgerückt nach Ehenfeld sind nicht nur Kräfte des regulären Rettungsdienstes, sondern auch dessen Unterstützungsgruppe und die Schnelleinsatzgruppe Betreuung sowie BRK-Kollegen aus Weiden.Wie Einsatzleiterin Joanna Sladki erklärt, sind 30 Helfer des Roten Kreuzes und ein Notarzt aus Hirschau vor Ort. Der 50-jährige Landwirt, dem die Scheune gehörte, erlitt nach Angaben der Polizei einen Schock und wurde ärztlich versorgt. Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung kümmern sich um drei Menschen, die das Geschehen arg mitgenommen hat.Am frühen Abend räumt ein Kettenbagger die qualmenden Trümmer auseinander, damit die Feuerwehr die Glutnester ablöschen kann. Danach wird der Schutt zu einer Wiese unterhalb des Kreisverkehrs gefahren und dort einstweilen gelagert. Die Rinder dürfen zurück in ihren Stall, die Technik ist repariert, sie können gemolken werden - und kriegen in vertrauter Umgebung ihr Fressen.