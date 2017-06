Vermischtes Hirschau

19.06.2017

Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Ehenfeld: Die Feuerwehr brachte 50 Rinder aus der Gefahrenzone. Der Schaden beträgt laut einer ersten Schätzung der Polizei mehrere hunderttausend Euro. Personen wurden nicht verletzt

Warum die etwa 400 Quadratmeter große Scheune am Montag gegen 14.25 Uhr in Brand geriet, ist noch unklar. Den Feuerwehren gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Gebäude zu verhindern. Dennoch entstanden an benachbarten Häusern und Stallungen ebenfalls erhebliche Schäden durch die enorme Hitzeentwicklung. Aus der unmittelbar angrenzenden Stallung konnten die Einsatzkräfte etwa 50 Rinder ins Freie in Sicherheit bringen.Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.