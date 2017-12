Gut 3000 Besucher bei 17. Auflage des Lebendigen Adventskalenders in Hirschau

Vermischtes Hirschau

26.12.2017

10

0 26.12.201710

Der Hirschauer Lebendige Adventskalender ist eine besondere Veranstaltung. Gut 3000 Besucher finden sich heuer an den 23 Dezember-Abenden zum Öffnen der Adventsfenster ein. Rund 300 kommen trotz leichten Nieselregens in den Schlosshof, um als krönenden Abschluss die Herbergssuche mitzuerleben.

Für Christina Wisneth, die den Text verfasst hat, war die Aufführung ein kleines Jubiläum. Sie führte zum zehnten Mal Regie bei dem szenischen Spiel, mit dem das 27-köpfige Schauspieler- und Musikerensemble der Kolping-Theatergruppe das Weihnachtsgeschehen in Oberpfälzer Mundart lebendig werden ließ.In Gang brachten das Geschehen die Kinder Franzi (Katharina Stein), Peter (Markus Schöpf) und Maxl (Philip Wopperer). Sie fanden einen Stern, ähnlich dem von Bethlehem, mit inliegendem Text - der Weihnachtsgeschichte. Roter Faden waren die biblischen Berichte - beginnend mit der Verkündigung des Erzengels Gabriel (Sabine Kny) an Maria (Sina Lottner) und dem Verlesen der kaiserlichen Anordnung zur Volkszählung durch den Legionär (Mathias Erlbacher). Maximilian Stein (Josef) und Sina Lottner (Maria) brachten ihre Betroffenheit über die Hartherzigkeit und Profitgier der Herbergswirte (Mathias Erlbacher und Hans Fleischmann) zum Ausdruck. Ehrfürchtig staunend reagierten die Hirten (Ludwig Schmid, Melissa Bosser, Ludwig Koller, Julius Lottner, Lucas Richter, Philip Wopperer und Florian Koller), als im Schlosshof ein Stern erstrahlte und ihnen eine Engelschar (Sabine Kny, Amely Kny, Andrea Barile, Anna Richter und Vanessa Lang) die Geburt des Jesuskindes verkündete. Der Stern wies zunächst den Hirten, später den Heiligen Drei Königen - Erhard Ackermann (Kaspar), Dieter Kohl (Melchior), Markus Dittrich (Balthasar) - den Weg zur Krippe. Das Musikzug-Bläsersextett Jürgen Enderer, Michael Rindfleisch, Norbert Allwang, Nicole Allwang, Thomas Stark und Alexander Götz spielte zum jeweiligen Geschehen passende Advents- und Weihnachtsmelodien. Das Publikum belohnte die Darbietungen mit viel Beifall.Gewerbeverbandsvorsitzender Alfred Härtl freute sich über den gelungenen Abschluss des 17. Lebendigen Adventskalenders und zog ein positives Fazit. Den ausnahmslos unentgeltlich mitwirkenden Akteuren und Gruppen sei es drei Wochen lang allabendlich gelungen, mit ihren Liedern, Musikstücken, Gedichten und Geschichten vorweihnachtliche Atmosphäre zu vermitteln. Dazu hätten auch Glühwein, Lebkuchen und Bratwürstl beigetragen, mit denen die Besucher bewirtet wurden. Den größten Besucheransturm habe es bei den Auftritten der Kindergärten und Schule sowie am Nikolausabend gegeben. Dank sagte Härtl auch den Geschäften, die ihre Schaufenster liebevoll gestaltet hatten.Ausdrücklich unterstrich er den sozialen Charakter des Lebendigen Adventkalenders. Der Abschlussabend war auch die letzte Gelegenheit, die Spendenbox zu füttern, deren Erlös für die Klinik-Clowns Weiden bestimmt ist. Der stellvertretende Vorsitzende des Trachtenvereins, Gaston Lottner, dankte allen Mitwirkenden, besonders aber Alfred Härtl als "unermüdlichen Motor" der Veranstaltungsreihe.