Vermischtes Hirschau

20.06.2017

20.06.2017

(fdl) 80. Geburtstag feierte Hans Stubenvoll aus der Sudetenstraße in Hirschau. Dazu gratulierte ihm Bürgermeister Hermann Falk im Namen der Stadt. Der Jubilar ist ein gebürtiger Hirschauer, er ist dort aufgewachsen und zur Schule gegangen. Gerne erinnert sich der Vater von zwei Söhnen und zwei Töchtern an seine Jugendzeit zurück und kann auch noch viele Geschichten aus dieser Zeit zum Besten geben. Der gelernte Maler arbeitete 28 Jahre bei der Firma AKW und danach im Bauhof der Stadt Hirschau. Etwas wehmütig denkt er an die Zeit zurück, als er noch viel mit dem Rad in der näheren Umgebung unterwegs war. Jetzt kann er sich nur noch mit dem Rollator fortbewegen und hat große Mühe bei den Arbeiten in seinem Gemüsegarten. Trotz aller Einschränkungen hat er seine positive Lebenseinstellung behalten und freut sich, dass er diesen runden Geburtstag noch erleben darf.