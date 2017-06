Vermischtes Hirschau

06.06.2017

(u) Zuschauen, wie man einen Goldring zum Schmelzen bringt, ein Brillenglas geschliffen wird oder ins Innere des eigenen Auges sehen - all das durften die Schulkinder, die im Marien-Kindergarten/Haus des Kindes betreut werden. Zusammen mit ihrer Betreuerin Stefanie Rom sahen sie sich in den Räumen des Optik-Uhren-Schmuck-Geschäfts Huber um.

Die Ganztagsgruppe hat sich vorgenommen, unter dem Motto "I bin as Hirschau! Und dou binne daham!" im Schuljahrsverlauf wichtige Einrichtungen und Betriebe näher kennenzulernen. Mit dem Geschäft Huber wurde ein Traditionsbetrieb inspiziert, der schon 1831 gegründet wurde. Die jungen Gäste waren beeindruckt von den vielen unterschiedlichen Uhren, insbesondere den sich selbst aufziehenden Kuckucksuhren, die ihnen die Inhaber Werner Huber und seine Tochter Gabi Huber zu Beginn der Führung zeigten. Noch mehr Eindruck machte der schwere Tresor, in den die wertvollen Schmuckstücke eingeschlossen sind.In der Werkstatt machten die Besucher große Augen, als ihnen Augenoptikermeister Gerhard Peisker mit einem Lötkolben das Schmelzen eines Goldrings vorführte. Gabi Huber demonstrierte, wie ein Brillenglas geschliffen wird. Nächste Station war der mit vielen Geräten ausgestattete Raum, in dem Sehtests durchgeführt werden. Neugierig wurden die Kinder, als ihnen Gabi Huber auf einem Bildschirm das Innere eines Auges präsentierte. Jeder durfte sich hinter den Apparat setzen. Als das Bild auf dem Monitor erschien, war klar, dass jedes Auge anders aussieht. An einem anderen Gerät konnte jeder seine Sehstärke messen.