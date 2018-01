Vermischtes Hirschau

30.01.2018

30.01.2018

Wenn sich jemand jahrzehntelang auf vielfältige Art und Weise im öffentlichen Leben seiner Heimatstadt engagiert, ist es unausweichlich, dass er seinen 80. Geburtstag nicht in aller Stille feiern kann. Diese Erfahrung machte der ehemalige CSU-Stadtrat, langjährige Pfarrgemeinderat und Kirchenpfleger Heribert Fleischmann aus Hirschau. Erste Gratulanten waren seine Frau Elisabeth, mit der er seit 1962 verheiratet ist, und die drei Töchter Petra, Jutta und Beate mit ihren Ehemännern und den sieben Enkeln. Schmerzlich vermisst wurde Sohn Michael, der 2014 im Alter von 47 Jahren plötzlich verstorben ist.

Für die Pfarrgemeinde und die Kolpingsfamilie, der Fleischmann 1956 beitrat, gratulierte Stadtpfarrer Hans-Peter Bergmann. Die Pfarrei hat allen Grund, dem Jubilar dankbar zu sein. 35 Jahre lang, von 1971 bis 2006, gehörte er der Kirchenverwaltung an, von 1994 bis 2006 als Kirchenpfleger. In seine Amtszeit fielen mit der Renovierung der Pfarr- und der Vierzehn-Nothelfer-Kirche, dem Bau des neuen Pfarrhofs und des Pfarr- und Jugendheims große Maßnahmen. Von 1982 bis 2006 war er Mitglied des Pfarrgemeinderats. Bei den Messen übernahm er viele Jahre die Aufgabe eines Lektors. Von 1998 bis zur Auflösung 2009 sang er im Kirchenchor. 38 Jahre war er Stütze des Männerchors des Gesangvereins, dem er seit über 45 Jahren angehört. Gewürdigt wurde dies von Vorsitzender Renée Ehringer-Hoffmann, Ehrenvorsitzendem Günter Übelacker und Ehrenmitglied Wolfgang Köper. Für den Obst- und Gartenbauverein gratulierten Klaus Forster und Josef Maier, für den Wanderverein Vorsitzender Felix Fischer. Schriftliche Glückwünsche erhielt er von der Feuerwehr, deren Mitglied er seit 39 Jahren ist, vom Landesbund für Vogelschutz, dem er 33 Jahre angehört und vom BRK. Das Rote Kreuz hatte ihn 2006 mit der Ehrennadel in Gold für 125-maliges Blutspenden ausgezeichnet.1965 trat Fleischmann der CSU bei. Für sie kandidierte er bei drei Wahlen für den Stadtrat und erzielte jedes Mal Spitzenergebnisse. Bürgermeister Hermann Falk dankte ihm für sein ehrenamtliches Wirken zum Wohle der Bürger und der Stadt. Seine Leistungen hoben auch CSU-Fraktions-Chef Hans-Jürgen Schönberger und stellvertretender Ortsvorsitzender Martin Merkl hervor. CSU-Ehrenkreisvorsitzender Werner Schulz nannte den Jubilar einen "glaubwürdigen und geradlinigen Verfechter christlich-sozialer Ideale". Für den Höhepunkt sorgte der Musikzug. Das komplette Orchester marschierte auf und spielte seinem Gründungsmitglied ein Ständchen.Fleischmann erlernte nach dem Besuch der Volksschule ab 1952 im elterlichen Baugeschäft das Maurerhandwerk und krönte 1961 Ausbildung mit der Meisterprüfung. Ab 1970 bis zum Ruhestand setzte er als Maurermeister seine berufliche Laufbahn bei der Firma AKW in führender Position fort.