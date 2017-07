Vermischtes Hirschau

12.07.2017

0 12.07.2017

Wer Schmetterlinge lachen hören und wissen wollte, wie Wolken schmecken, der war beim Sommerfest des Antonius-Kindergartens richtig. Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen ließen die Mädchen und Buben bei ihren Darbietungen den Sommer mit allen Sinnen erleben.

Aus voller Kehle schmetterten die Kinder zur Begrüßung "Trarira, der Sommer, der ist da", nachdem Kita-Leiterin Alexandra Birzer die Gäste willkommen geheißen hatte. Bei strahlendem Sonnenschein erblühte dann auf der Bühne zu der romantischen Melodie von Frank Duvals "Todesengel" eine bunte Blumenwiese, die man nicht nur sehen, sondern sogar riechen konnte. Bei dem Tanz harmonierten die Vier- bis Fünfjährigen bestens mit den Kleinsten aus der Krippe, die sich als herzige Marienkäfer zwischen den Blumen tummelten.Das Fühlen des Sommers stand im Mittelpunkt des munteren Regenschirmtanzes, den die Kinder zu den Klängen des Gassenhauers "Veo, veo" vorführten. Im wahrsten Sinne des Wortes rund ging es beim Bewegungstanz der Vorschulkinder, die zu dem Omi-Lied "Hula Hoop" ihre Reifen kreisen ließen oder sich zu "Exercice Préparatoire" gekonnt mit Regenbogenbändern und Sprungseil bewegten. Vorschulkinder forderten mit einer Trommelpercussion den Hörsinn der Besucher. Dank des kulinarischen Engagements zahlreicher Eltern standen Kaffee, Kuchen, Bratwürstl, Steaks, Käse, Brezen, Semmeln und Frischgetränke bereit.Bis in den Abend hinein war aber weit mehr als Essen und Trinken geboten. Mit Feuereifer machten sich die Kinder ans Herstellen von Blütenseife. Sie raspelten Kernseife, vermischten diese mit getrockneten Blüten und naturreinem Duftöl und brachten das Ganze mit einem Plätzchenausstecher in Form. Kreativität war gefragt beim Gestalten von Farbschleuderbildern. Ein Karton wurde auf die Drehscheibe einer Farbschleuder gelegt, mit einer Kurbel in Schwung gebracht und Farbe darauf geträufelt. Dank der Zentrifugalkraft entstanden tolle bunte Bilder. Viele marschierten durch den mit Schaumstoff, Kies, Schafwolle, Pellets, Sand und Heu gefüllten Fußfühlpfad oder schärften ihren Gehör- und Tastsinn im eigens aufgebauten Sinnerlebnisbereich mit Klangbaum und Fühlkasten.Zur Attraktion wurde das Kasperltheater, das Heidi Neudecker sowie die Praktikantinnen Sabrina Wohlrab und Corina Frella aufführten. Die Kochlöffelpuppen hatten die Eltern gefertigt. Nach der Vorstellung wurden sie zum Kauf angeboten. Sie waren ebenso begehrt wie die Lose für die Tombola.