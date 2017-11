Vermischtes Hirschau

07.11.2017

Hirschau und Umgebung sind reich an Flurdenkmälern, Marterln, Feld- und Wetterkreuze, Bildsäulen, Bildstöcken, Bildhäuschen und kleinen Kapellen. Gewöhnlich sind damit persönliche Schicksale sowie Dank und innere Frömmigkeit verbunden. Flurdenkmäler sind Zeugnisse der ländlichen Kultur und prägende Elemente der Hirschauer Landschaft.

Manche Marterln führen heute am Rande von Teerstraßen, in Pflanzungen und in der weiten Flur ein bescheidenes Dasein. Nicht so der ganzjährig gepflegte und geschmückte Bildstock der Heiligen Dreifaltigkeit aus dem 17./18. Jahrhundert. Vor Kurzem haben Mitarbeiter des Bauhofs das denkmalgeschützte Marterl liebevoll restauriert. Die schadhaften Putzstellen wurden ausgebessert und ein neuer Farbanstrich angebracht. Regina Pechtl kümmert sich seit fast 25 Jahren um die Pflege des Umfelds bei diesem Bildstock. Regelmäßig wird Gras gemäht und der Platz um den Bildstock sauber gehalten.In einer Rundbogennische befindet sich das Bild der Heiligen Dreifaltigkeit mit Gottvater und Christus, darüber der Heilige Geist als Taube. Oberhalb dieser Nische ist eine Einbuchtung mit einem kleinen Kreuz zu sehen.Für Schlagzeilen sorgte dieser Bildstock im Jahre 1994, da ein Bauträger eine Grube bis dicht an das Denkmal aushob und Einsturzgefahr bestand. Nur durch die schnelle Reaktion der Anwohner, die die Behörden einschalteten, konnte das Denkmal vor einem Einsturz bewahrt werden. Schließlich erreichte man, dass das Marterl in den Tagen vor Pfingsten unter großen Sicherungsmaßnahmen versetzt wurde. Es steht nun rund 50 Meter weiter östlich. Dort fand das Marterl auf städtischen Grund eine neue Heimstatt. Zwischen zwei Lindenbäumen geschützt, steht es seit über 23 Jahren und hat jetzt seinen Frieden.